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Надзвичайні новини, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці суд визнав винними осіб, які перебували у громадських місцях без документів

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 669

Але від фінансового покарання звільнив у зв'язку з малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення

Протягом 29-30 квітня Автозаводський районний суд розглянув три протоколи, які склали через порушення ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці протоколи об'єднує суть правопорушення - особи перебували в громадських місцях без документів.


Протокол №1. 9 квітня о 22.45 чоловік перебував на вулиці за адресою: проспект Лесі Українки, 20 без документів. Свою вину визнав.


Протокол №2. 12 квітня о 16.18 чоловік перебував на території парку «Придніпровський» без документів. Свою вину визнав.


Протокол №3. 9 квітня о 8.12 перебував на вулиці. Адреса прихована у матеріалах справи. Сестра чоловіка, на якого склали протокол, у суді пояснила, що брат є інвалідом ІІ групи. Його документи зберігаються у неї.


По цих справах суд визнав осіб винними та звільнив від адміністративної відповідальності у зв'язку з малозначністю вчиненого правопорушення. Суд обмежився усним зауваженням.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: админпротокол карантин

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