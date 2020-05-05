У Кременчуці суд визнав винними осіб, які перебували у громадських місцях без документів

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Але від фінансового покарання звільнив у зв'язку з малозначністю вчиненого адміністративного правопорушення

Протягом 29-30 квітня Автозаводський районний суд розглянув три протоколи, які склали через порушення ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці протоколи об'єднує суть правопорушення - особи перебували в громадських місцях без документів.





Протокол №1. 9 квітня о 22.45 чоловік перебував на вулиці за адресою: проспект Лесі Українки, 20 без документів. Свою вину визнав.





Протокол №2. 12 квітня о 16.18 чоловік перебував на території парку «Придніпровський» без документів. Свою вину визнав.





Протокол №3. 9 квітня о 8.12 перебував на вулиці. Адреса прихована у матеріалах справи. Сестра чоловіка, на якого склали протокол, у суді пояснила, що брат є інвалідом ІІ групи. Його документи зберігаються у неї.





По цих справах суд визнав осіб винними та звільнив від адміністративної відповідальності у зв'язку з малозначністю вчиненого правопорушення. Суд обмежився усним зауваженням.