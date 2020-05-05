Кременчуцьким ФОПам роз’яснили, як отримати допомогу на дітей і які документи потрібні

Управління соцзахисту Крюківського району роз’яснило, як ФОПи можуть отримати допомогу на дітей, передбачену Постановою Кабміну № 329 від 22 квітня 2020 року. Ця Постанова затверджує Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 1-ї та 2-ї групи платників єдиного податку.
Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним особам-підприємцям, які сплатили ЄСВ за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Ця держпідтримка не призначається, якщо сім’я вже отримує виплату за програмою «Муніципальна няня».
Відповідно до Порядку, затвердженого КМУ, допомога надається на кожну дитину до 10 років (включно) у розмірі прожиткового мінімуму. Зокрема, фізичним особам-підприємцям передбачені такі виплати:
Оформити допомогу можна, звернувшись за попереднім записом до «Центру надання адміністративних послуг у м. Кременчуці» із заявою та необхідним пакетом документів:
Допомога виплачуватиметься на час карантину та впродовж одного місяця після його скасування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
УСЗН Автозаводського району 75-86-86, 75-86-85, (068)265-68-25
УСЗН Крюківського району 6-13-63, (096)403-29-69, (050)582-03-92
Запис у ЦНАП за телефонами: 15-88, 75-85-09, (067)405-50-80, (066)888-02-06 або на сайті: cnap-kremen.gov.ua