Кременчуцьким ФОПам роз’яснили, як отримати допомогу на дітей і які документи потрібні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 731 Коментарів: 1

Оформити цей вид допомоги можна у ЦНАПі

Управління соцзахисту Крюківського району роз’яснило, як ФОПи можуть отримати допомогу на дітей, передбачену Постановою Кабміну № 329 від 22 квітня 2020 року. Ця Постанова затверджує Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до 1-ї та 2-ї групи платників єдиного податку.









Допомога на дітей призначається і виплачується фізичним особам-підприємцям, які сплатили ЄСВ за усі місяці 2019 року або протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Ця держпідтримка не призначається, якщо сім’я вже отримує виплату за програмою «Муніципальна няня».

Відповідно до Порядку, затвердженого КМУ, допомога надається на кожну дитину до 10 років (включно) у розмірі прожиткового мінімуму. Зокрема, фізичним особам-підприємцям передбачені такі виплати:

на дитину до 6 років - 1 779 грн;

на дитину від 6 до 10 років - 2 218 грн.

Оформити допомогу можна, звернувшись за попереднім записом до «Центру надання адміністративних послуг у м. Кременчуці» із заявою та необхідним пакетом документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;

довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);

копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

копію рішення виконавчого комітету міської ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Допомога виплачуватиметься на час карантину та впродовж одного місяця після його скасування.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:





УСЗН Автозаводського району 75-86-86, 75-86-85, (068)265-68-25

УСЗН Крюківського району 6-13-63, (096)403-29-69, (050)582-03-92

Запис у ЦНАП за телефонами: 15-88, 75-85-09, (067)405-50-80, (066)888-02-06 або на сайті: cnap-kremen.gov.ua