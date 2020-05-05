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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Кременчужанку, яка прибула з-за кордону, «здали» сусіди: її помістили на обсервацію до водолікарні

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 1 796 Коментарів: 1

 

У Кременчуці зафіксували рекорд: за добу з самоізоляції вибуло 63 контактні людини

4 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації говорили про те, що до Києва прилетіли кілька літаків, можливо, на борту є кременчужани. І дійсно, сьогодні, 5 травня, міський голова Віталій Малецький повідомив, що до нашого міста повернулися три такі людини, зокрема, про двох стало відомо з оперативних джерел.


А про ще одну жінку, яка прибула вчора з-за кордону, дізналися від місцевих мешканців, про це повідомили її сусіди. Оскільки, кременчужанка проживає у гуртожитку і у неї немає умов для самоізоляції, з нею оперативно зв'язалися і помістили на обсервацію у водолікарню.


Учора, 4 травня, у Кременчуці зафіксували своєрідний рекорд: за добу з самоізоляції вибуло 63 контактні людини – це ті особи, яких першими виявили під час епідрозслідування після спалаху хвороби у ЦРЛ, що відбувся перед пасхальними святами. Тепер з них зняли підозру, бо протягом 14 днів у цих осіб не з'явилися клінічні ознаки захворювання на коронавірус, люди почувають себе добре, крім того, ПЛР-діагностика підтвердила, що у них немає COVID-19.


Таким чином, станом на 5 травня у нашому місті 88 громадян знаходяться на самоізоляції, усі вони на контролі лікарів, у водолікарні – 4 людини. У Кременчуці з початку карантину самоізолювалися 737 кременчужан.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ukrainianwall.com
Теги: самоизоляция водолечебница

Коментарі: 1

1 074
hunter:
Сьогодні, 16:01

И штраф 17тыс ,чтобы хитропопая не была.


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