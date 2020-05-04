Кількість людей, які прибувають у Кременчук з-за кордону, у середині квітня почала зменшуватися

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 275

З початку введення карантину на самоізоляції у Кременчуці перебувало 735 громадян. Про це під час засідання оперативного штабу сказав начальник управління охорони здоров’я Максим Середа.





Пан Середа повідомив, що з другої половини квітня у нашому місті відзначається значне зниження кількості людей, які прибувають за кордону, це вже поодинокі випадки, 4-5 на тиждень. Усі вони перебувають на самоізоляції вдома, три громадянина знаходяться на обсервації у лікарні відновного лікування. Переважна більшість самоізольованих людей – це контактні особи, які опинилися під загрозою інфікування уже всередині держави, а не за її межами.





За словами мера Віталія Малецького, 3-го травня кілька літаків приземлилися у Києві з 550 людьми на борту. Він дізнався з соціальних мереж, що серед них є кременчужани. На це заступник начальника відділу превенції Кременчуцького відділу поліції Дмитро Кисельов відповів, що з ГУ Національної поліції Полтавської області правоохоронці Кременчука отримують оперативну інформацію з цього приводу, а потім надають її закладам охорони здоров'я. Наразі даних про кременчужан на борту цих літаків не надходило, але питання триматимуть на контролі.





Станом на 4 травня на самоізоляції перебуває 149 кременчужан, 112 із них – контактні. Порушень режиму самоізоляції у Кременчуці протягом першотравневих свят не зафіксували.