На Полтавщині чоловік взяв скутер на тест-драйв і вкрав його у власника

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 740 Коментарів: 1

На Пирятинщині до поліцейських звернувся місцевий житель, у якого вкрали скутер. За інформацією Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області, до заявника приїхав чоловік з метою придбати скутер, який був виставлений на продаж в інтернеті. Під час розмови покупець попросив власника покататися на двоколісному транспорті, після чого зник на ньому у невідомому напрямку. Кошти за скутер зловмисник не сплатив, а телефон вимкнув.





Поліцейські Пирятинського відділення поліції за допомогою камер відеоспостереження встановили причетну до скоєного особу. Ним виявився 30–річний житель сусідньої області.





Скутер вилучили, а зловмиснику повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 17 000 до 20 400 грн) або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.