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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік взяв скутер на тест-драйв і вкрав його у власника

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 740 Коментарів: 1

 

Не заплативши за покупку двоколісного транспорту, зловмисник зник на ньому у невідомому напрямку

На Пирятинщині до поліцейських звернувся місцевий житель, у якого вкрали скутер. За інформацією Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області, до заявника приїхав чоловік з метою придбати скутер, який був виставлений на продаж в інтернеті. Під час розмови покупець попросив власника покататися на двоколісному транспорті, після чого зник на ньому у невідомому напрямку. Кошти за скутер зловмисник не сплатив, а телефон вимкнув.


Поліцейські Пирятинського відділення поліції за допомогою камер відеоспостереження встановили причетну до скоєного особу. Ним виявився 30–річний житель сусідньої області.


Скутер вилучили, а зловмиснику повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 1 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 17 000 до 20 400 грн) або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: скутер полиция угон тест-драйв Полтавщина

Коментарі: 1

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Чувааак:
Сьогодні, 15:29

А у "власника" він на якій підставі перебуває? - бо судячи по фото номерів дирчик не має, а техталони, якими раніше розкидались торгаші дирчиків, і зараз продаються по 150 грн, але вони ніякого права власності не дають. Тут так - хто перший взув, того і тапки. Тут можна вигадати теорію, що ще старіший власник знайшов свій давно викрадений дирчик, і ввівши в оману повернув викрадене, ібо наврят чи той повірить в легенду і захоче віддати добровільно дирчик


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