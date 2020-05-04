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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці купили 600 проднаборів за рахунок зарплат чиновників

Сьогодні, 15:55 Переглядів: 655 Коментарів: 2

 

Вартість одного набору - близько 200 грн

600 продуктових наборів для кременчужан пільгових категорій придбали за рахунок коштів міського бюджету. Повідомляє пресслужба мерії.

Минулого тижня виконком виділив з міського бюджету кошти, зекономлені на зарплатах своїх працівників, переведених на дистанційний режим роботи. Завдяки цьому на закупівлю проднаборів вдалося спрямувати 120 960 грн.


За ці кошти закупили продукти на 600 продуктових наборів, до яких входять: крупи, цукор, мука, сіль, соняшникова олія, тушонка, чай. 

Вже сьогодні перші 100 пакетів з продуктами волонтери кременчужанам. В першу чергу одиноким громадянам віком від 80+ та інвалідам, також тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: продукты соцзахист

Коментарі: 2

93
marinochka__30:
Сьогодні, 17:18

чиновникам это копейки,а людям помощь 

 


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81
gansit:
Сьогодні, 17:27

Цитата: marinochka__30

чиновникам это копейки,а людям помощь 

 

Давайте уточним,своим 600,а остальным ?Это не помощь,а издевательство.

 

Как в какой то сказке,тому дам и тому дам,а тебе не дам.


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