Послаблення карантину: в Україні відновлять планові операції

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 866

Уряд погодив ініціативу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо відновлення в Україні планових операцій та госпіталізацій. Про це повідомляє сайт КМУ.





Відповідні зміни будуть внесені до урядової постанови про карантин.

- Як ви знаєте, на час карантину в нашій країні були скасовані планові операції, в тому числі, госпіталізація пацієнтів. Зараз у нас уже є необхідність проведення планових операцій», — наголосив Максим Степанов під час брифінгу.





За його словами, щоб унеможливити випадки зараження медичних працівників під час планових операцій, усім пацієнтам в обов’язковому порядку робитимуть ПЛР-тестування на коронавірус.





Нагадаємо, сьогодні уряд на позачерговому засіданні подовжив карантин до 22 травня, але дозволив роботу низці закладів. Текст постанови очікується за два дні.



