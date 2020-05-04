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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Послаблення карантину: в Україні відновлять планові операції

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 866

 

При цьому пацієнтам обов’язково робитимуть ПЛР-тести

Уряд погодив ініціативу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо відновлення в Україні планових операцій та госпіталізацій. Про це повідомляє сайт КМУ.


Відповідні зміни будуть внесені до урядової постанови про карантин.

 

- Як ви знаєте, на час карантину в нашій країні були скасовані планові операції, в тому числі, госпіталізація пацієнтів. Зараз у нас уже є необхідність проведення планових операцій», — наголосив Максим Степанов під час брифінгу. 


За його словами, щоб унеможливити випадки зараження медичних працівників під час планових операцій, усім пацієнтам в обов’язковому порядку робитимуть ПЛР-тестування на коронавірус.


Нагадаємо, сьогодні уряд на позачерговому засіданні подовжив карантин до 22 травня, але дозволив роботу низці закладів. Текст постанови очікується за два дні.


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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: clinica.if.ua
Теги: карантин операція медицина

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