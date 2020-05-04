Послаблення карантину: в Україні відновлять планові операції

Уряд погодив ініціативу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо відновлення в Україні планових операцій та госпіталізацій. Про це повідомляє сайт КМУ.
Відповідні зміни будуть внесені до урядової постанови про карантин.
За його словами, щоб унеможливити випадки зараження медичних працівників під час планових операцій, усім пацієнтам в обов’язковому порядку робитимуть ПЛР-тестування на коронавірус.
Нагадаємо, сьогодні уряд на позачерговому засіданні подовжив карантин до 22 травня, але дозволив роботу низці закладів. Текст постанови очікується за два дні.