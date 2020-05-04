Сьогодні, 4 травня, у Кременчуці на перехресті вулиць Шевченка та Сумської сталася ДТП. За інформацією очевидців, учасниками аварії є два легковики і трактор.
Попередньо відомо, що водійку автівки Toyota ушпиталили, з пасажиркою все добре. Водій та пасажирка Daewoo Lanos в нормі.
На місце прибули оперативні служби.
Додано: за інформацією патрульної поліції Кременчука, двох осіб госпіталізували. На місці працюють рятувальники та патрульні. Обставини автопригоди встановлюються. З газового балону однієї із автівок спостерігається витік газу.