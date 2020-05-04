Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна12331
Кременчук83
Хворі:
Україна10409
Кременчук72
Вилікувалось:
Україна1619
Кременчук9
Померло:
Україна303
Кременчук2
Надзвичайні новини

У Кременчуці на перехресті зіштовхнулися два легковики і трактор (додано)

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 969

 

ДТП сталося на перехресті вулиць Сумської та Шевченка
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 4 травня, у Кременчуці на перехресті вулиць Шевченка та Сумської сталася ДТП. За інформацією очевидців, учасниками аварії є два легковики і трактор.


 

Попередньо відомо, що водійку автівки Toyota ушпиталили, з пасажиркою все добре. Водій та пасажирка Daewoo Lanos в нормі.


 

На місце прибули оперативні служби.


Додано: за інформацією патрульної поліції Кременчука, двох осіб госпіталізували. На місці працюють рятувальники та патрульні. Обставини автопригоди встановлюються. З газового балону однієї із автівок спостерігається витік газу.


 

0
Автор: Євгенія Каблучка Фото: Артем Коваленко
Теги: ДТП

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬЕ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх