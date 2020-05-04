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Кременчук, Політика

Рада хочет, чтобы мэром мог стать каждый – а Шаповалов этого не хочет

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 722 Коментарів: 1

  

Крупные партии тоже не хотят

Кременчугский нардеп Шаповалов не голосовал за снижение размера денежного залога на предстоящих местных выборах. Конкретно для Кременчуга на выборах мэра это было бы уменьшение суммы взноса с 302 тысяч гривен до 33,6 тысяч гривен.


Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 2769. Он очень короткий, всего один абзац, зато какой – законодатели предлагают в 9 раз снизить размер денежного залога на предстоящих местных выборах.


 


За предложение уменьшить сумму залога проголосовало 248 народных депутатов. Кременчугский нардеп Шаповалов за это не голосовал – «воздержался».


 


Этой осенью в Кременчуге состоятся выборы мэра и выборы в городской совет. Они пройдут уже по новому Избирательному кодексу. По нормам этого кодекса, суммы денежного залога для участия в выборах возросли в десятки раз – конкретно для Кременчуга они выросли в 36 раз. Гражданин, который захочет поучаствовать в выборах мэра Кременчуга, должен будет внести 302 тысячи гривен залога (суммы взноса для городов Украины подсчитал Рух «Чесно»). В 2015-м кременчугские кандидаты в мэры платили по 8303 гривны залога.


 

Та же история и с партиями. По новому Избирательному кодексу, в Кременчугский городской совет можно будет баллотироваться только по партийным спискам, мажоритарки не будет. И здесь суммы залога тоже возросли в 36 раз. Партия, чтобы подать список кандидатов в Кременчугский горсовет, должна внести 302 тыс. грн залога (суммы подсчитаны Рухом «Чесно»).


 


Соответственно, баллотироваться на пост мэра Кременчуга сможет лишь гражданин, имеющий 302 000 грн для залога. А участвовать в выборах в Кременчугский горсовет сможет лишь та партия или, скорее всего, местная парторганизация, которая найдет 302000 грн для залога. Человек без денег, пусть и с приличным резюме, поучаствовать в выборах не сможет. Не смогут участвовать в выборах и парторганизации, не имеющие солидных спонсоров.


 

В связи с этим довольно разномастная группа нардепов выступила с инициативой изменить формулу расчета денежного взноса для местных выборов – они подали законопроект № 2769. Как говорилось выше, этот законопроект поддержало большинство нардепов. А нардеп Шаповалов его не поддержал.


Показательно и голосование фракций крупных украинских партий – похоже, они тоже не заинтересованы в уменьшении размера денежного залога на местных выборах.


Вот «Батьківщина» – почти полностью воздержалась или не голосовала. И её лидер Юлия Тимошенко тоже не голосовала.


 


Вот «Европейская солидарность» – тоже воздержалась. И лидер Петр Порошенко воздержался.


 


А вот «Опозиційна платформа – за життя» – эти ушли от полумер типа «воздержался» или «не голосовал», они конкретно против. Рабинович против. Левочкин против. Бойко против.


 


А «Голос» – за.


 


И «Слуги народа» – за. 200 – за, против – 1. Полную таблицу (она очень большая) можно посмотреть здесь

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: местные выборы Избирательный кодекс денежный залог кандидат Верховная Рада Рабинович Левочкин Шаповалов Кременчуг Робимо Кременчук кращим

Коментарі: 1

81
gansit:
Сьогодні, 17:23

Там мы уже все президенты,зачем нам еще мерская зарплата.smile

 


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