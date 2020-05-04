Рада хочет, чтобы мэром мог стать каждый – а Шаповалов этого не хочет

Сьогодні, 17:07 Переглядів: 722 Коментарів: 1

Кременчугский нардеп Шаповалов не голосовал за снижение размера денежного залога на предстоящих местных выборах. Конкретно для Кременчуга на выборах мэра это было бы уменьшение суммы взноса с 302 тысяч гривен до 33,6 тысяч гривен.



Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 2769. Он очень короткий, всего один абзац, зато какой – законодатели предлагают в 9 раз снизить размер денежного залога на предстоящих местных выборах.









За предложение уменьшить сумму залога проголосовало 248 народных депутатов. Кременчугский нардеп Шаповалов за это не голосовал – «воздержался».







Этой осенью в Кременчуге состоятся выборы мэра и выборы в городской совет. Они пройдут уже по новому Избирательному кодексу. По нормам этого кодекса, суммы денежного залога для участия в выборах возросли в десятки раз – конкретно для Кременчуга они выросли в 36 раз. Гражданин, который захочет поучаствовать в выборах мэра Кременчуга, должен будет внести 302 тысячи гривен залога (суммы взноса для городов Украины подсчитал Рух «Чесно»). В 2015-м кременчугские кандидаты в мэры платили по 8303 гривны залога.





Та же история и с партиями. По новому Избирательному кодексу, в Кременчугский городской совет можно будет баллотироваться только по партийным спискам, мажоритарки не будет. И здесь суммы залога тоже возросли в 36 раз. Партия, чтобы подать список кандидатов в Кременчугский горсовет, должна внести 302 тыс. грн залога (суммы подсчитаны Рухом «Чесно»).







Соответственно, баллотироваться на пост мэра Кременчуга сможет лишь гражданин, имеющий 302 000 грн для залога. А участвовать в выборах в Кременчугский горсовет сможет лишь та партия или, скорее всего, местная парторганизация, которая найдет 302000 грн для залога. Человек без денег, пусть и с приличным резюме, поучаствовать в выборах не сможет. Не смогут участвовать в выборах и парторганизации, не имеющие солидных спонсоров.





В связи с этим довольно разномастная группа нардепов выступила с инициативой изменить формулу расчета денежного взноса для местных выборов – они подали законопроект № 2769. Как говорилось выше, этот законопроект поддержало большинство нардепов. А нардеп Шаповалов его не поддержал.



Показательно и голосование фракций крупных украинских партий – похоже, они тоже не заинтересованы в уменьшении размера денежного залога на местных выборах.



Вот «Батьківщина» – почти полностью воздержалась или не голосовала. И её лидер Юлия Тимошенко тоже не голосовала.







Вот «Европейская солидарность» – тоже воздержалась. И лидер Петр Порошенко воздержался.







А вот «Опозиційна платформа – за життя» – эти ушли от полумер типа «воздержался» или «не голосовал», они конкретно против. Рабинович против. Левочкин против. Бойко против.







А «Голос» – за.







И «Слуги народа» – за. 200 – за, против – 1. Полную таблицу (она очень большая) можно посмотреть здесь