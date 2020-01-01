Кандидат в мэры Кременчуга должен заплатить 302 тысячи залога

Сегодня, 10:15 Просмотров: 996 Комментариев: 3

Президент Зеленский подписал новый Избирательный кодекс. По расчетной формуле Кодекса, кандидат в мэры Кременчуга для участия в выборах должен заплатить 302 тысячи гривен залога. Если у вас нет денег, участие в выборах мэра вам не светит.



В декабре 2019 года президент Зеленский подписал новый Избирательный кодекс. Местные выборы в 2020 году пройдут уже по этому кодексу, а не по старому закону о выборах в местные советы.





В 2020-м в Кременчуге состоятся выборы мэра. В Избирательном кодексе есть формула для расчета размера денежного залога, который должен внести каждый кандидат.



«Рух «Чесно» подсчитал, сколько денег по этой формуле должны заплатить кандидаты в крупных городах Украины. Таких в стране 30 – это города с количеством избирателей, больше чем 90 тысяч. Кременчуг попадает в эту категорию. В «Чесно» посчитали, что на выборах в 2020 году каждый кандидат в мэры Кременчуга должен будет заплатить денежный залог в сумме 302 тысячи гривен.







Это в 36 раз больше взноса, который кременчугские кандидаты в мэры платили в 2015 году. Тогда он составлял 8303 гривны.







302 тысячи и 8303 тысячи – суммы очень разные, даже несмотря на то, что с 2015 года прошло пять лет. Формула расчета денежного залога учитывает, в том числе, и размер минимальной зарплаты на период выборов. Но минимальная зарплата украинцев за этот период возросла в 4 раза, а сумма залога увеличилась в 36 раз.



Кстати, в Кременчуге не самая большая залоговая сумма. Кандидату в мэры Киева придется выложить 4 миллиона гривен (таблица). Это больше, чем выложил кандидат Зеленский на президентских выборах – тогда сумма залога составляла 2,5 миллиона гривен. По новому Кодексу, сумма залога для кандидатов в президенты тоже будет меньше, чем для кандидата в мэры Киева – они должны будут внести по 3 миллиона.



Разработчики Кодекса утверждают, что так значительно подняли размер залога на местных выборах, чтобы блокировать технических кандидатов. «Чесно» цитирует одного из разработчиков Кодекса Александра Черненко (бывший нардеп из БПП, бывший глава Комитета избирателей Украины).



Вот что говорит Черненко:

– … Якщо ви маєте шанс вийти і перемогти, то ці гроші, ви їх не викидаєте, а повернете. Це було, щоб убезпечитися від технічних кандидатів. Два мільйони для мера Харкова — це цілком реалістична і придатна сума... Ми дійшли такої формули.

Обратите внимание на фразу о мэре Харькова. Для мэра Харькова наверное два миллиона – вполне приемлемая сумма, и фамилия у этого мэра очень известная. Но где возьмут залоговые суммы кандидаты в мэры, не имеющие таких возможностей? Фактически, благодаря новому Кодексу, денежный залог стал основным ограничителем для участия в выборах. На самом деле, денежный залог использовался и раньше, но ещё ни разу его размер так стремительно не поднимали – в 36-40 раз.



У «Телеграфа» возник вопрос – кто же из городских политиков и активистов сможет поучаствовать в выборах мэра Кременчуга в 2020 году?



В 2015-м таких кандидатов было 14: Головач; Гриценко; Гуйда; Дроздова; Иванян; Кавунник; Калашник; Корф; Малецкий; Пилипенко; Пиддубная; Плахотник; Савченко; Хохлов.





Часть этих кандидатов уже сошла с городской политической сцены, часть продолжает активную политическую деятельность. «ТелеграфЪ» обратился за комментарием к трем политически активным фигурантам – Иваняну, Кавуннику и Пиддубной. В настоящее время они – депутаты Кременчугского горсовета. Иванян и Кавунник имеют собственный бизнес, Пиддубная занимается исключительно политической деятельностью.





Каждому мы задали аналогичные вопросы:





– Сможете ли вы собрать 302 тыс. грн для залога, или эта сумма может стать причиной отказа от участия в выборах?



– Как вы считаете, с какой целью сумму денежного залога для участия в выборах мэра увеличили в 36 раз?





Вот ответы кременчужан (депутат Иванян находится за пределами Украины, его ответ мы опубликуем позже):



Дмитрий Кавунник, депутат горсовета, предприниматель:









– Это неподъемная абсолютно сумма, я не буду участвовать в выборах! Получается, я должен собрать всё, что заработал, забрать деньги у семьи, вынуть их из бизнеса, и вот так запросто отдать дяде! Я не ворую и не собираюсь воровать, поэтому не надеюсь, что во власти смогу эти деньги отбить! Где я их должен взять? Пойти взять кредит и повесить ярмо на семью и себе на шею?! А зачем? У меня тут вопрос возникает: а не слишком ли дорого тогда стоит гражданская позиция? Да, у меня есть своя гражданская позиция, я пришел в политику через Майдан, из-за войны, я уже не такой идеалист как был, но стараюсь что-то делать для города. И чтобы получить возможность что-то делать для города уже во власти я должен заплатить 302 тысячи? Я считаю, такой залог назначили не только для того, чтобы резко уменьшить число кандидатов в мэры, но и чтобы получить контроль над теми, кто будет участвовать в выборах, вообще контролировать процесс.





Оксана Пиддубная, депутат горсовета:









– 302 тысячи – для меня это очень большая сумма, она может стать препятствием для участия в выборах, потому что я пока даже не знаю где и как её можно собрать. Это очень непросто – собирать деньги на залог, мне уже пришлось это делать на парламентских выборах в 2019 году. Нужно было собрать 42 тысячи, которых у меня не было, пришлось через Фейсбук просить кременчужан о помощи. Мне помогли, я собрала деньги и очень благодарна этим людям. Но теперь нужно собрать не 42 тысячи, а 302! Не представляю, как об этом просить людей. Ни в какие оправдания насчет борьбы с техническими кандидатам я не верю! Я хорошо прочувствовала, что такое технические кандидаты – у меня на выборах появился двойник из Киева. Те, кто покупает технических кандидатов, найдут на них и по 302 тысячи, им такой залог не помешает. Для чего сделали такой большой залог? У меня даже сомнений нет – чтобы привести к власти воров и коррупционеров! Потому что честный человек, который не сидел на откатах, не выложит просто так 302 тысячи! Даже бизнесмен не каждый это сделает, если он развивает свой бизнес, а не просто участвует в коррупционных схемах и тогда ему конечно нужно попасть по власть! Свои собственные, заработанные 302 тысячи не так просто отдать, это если ты их украл и надеешься во власти украсть ещё больше, тогда есть смысл. Для меня всё это – признаки сворачивания демократии и попытка узаконить коррупцию во власти.



Справка «Телеграфа»:

Денежный залог, внесенный кандидатом на местных выборах, возвращается только победителю. Взносы остальных кандидатов поступают в местный бюджет.





По новому Кодексу, выборы мэра в Кременчуге пройдут в два тура. Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать 50% голосов плюс ещё один голос.





А вот стать головой села или городка, в котором меньше 90 тысяч избирателей, намного проще – нужно просто набрать на один голос больше, чем кандидат, занявший второе место.



