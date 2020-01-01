Кандидат в мэры Кременчуга должен заплатить 302 тысячи залога

Президент Зеленский подписал новый Избирательный кодекс. По расчетной формуле Кодекса, кандидат в мэры Кременчуга для участия в выборах должен заплатить 302 тысячи гривен залога. Если у вас нет денег, участие в выборах мэра вам не светит.
В декабре 2019 года президент Зеленский подписал новый Избирательный кодекс. Местные выборы в 2020 году пройдут уже по этому кодексу, а не по старому закону о выборах в местные советы.
В 2020-м в Кременчуге состоятся выборы мэра. В Избирательном кодексе есть формула для расчета размера денежного залога, который должен внести каждый кандидат.
«Рух «Чесно» подсчитал, сколько денег по этой формуле должны заплатить кандидаты в крупных городах Украины. Таких в стране 30 – это города с количеством избирателей, больше чем 90 тысяч. Кременчуг попадает в эту категорию. В «Чесно» посчитали, что на выборах в 2020 году каждый кандидат в мэры Кременчуга должен будет заплатить денежный залог в сумме 302 тысячи гривен.
Это в 36 раз больше взноса, который кременчугские кандидаты в мэры платили в 2015 году. Тогда он составлял 8303 гривны.
302 тысячи и 8303 тысячи – суммы очень разные, даже несмотря на то, что с 2015 года прошло пять лет. Формула расчета денежного залога учитывает, в том числе, и размер минимальной зарплаты на период выборов. Но минимальная зарплата украинцев за этот период возросла в 4 раза, а сумма залога увеличилась в 36 раз.
Кстати, в Кременчуге не самая большая залоговая сумма. Кандидату в мэры Киева придется выложить 4 миллиона гривен (таблица). Это больше, чем выложил кандидат Зеленский на президентских выборах – тогда сумма залога составляла 2,5 миллиона гривен. По новому Кодексу, сумма залога для кандидатов в президенты тоже будет меньше, чем для кандидата в мэры Киева – они должны будут внести по 3 миллиона.
Разработчики Кодекса утверждают, что так значительно подняли размер залога на местных выборах, чтобы блокировать технических кандидатов. «Чесно» цитирует одного из разработчиков Кодекса Александра Черненко (бывший нардеп из БПП, бывший глава Комитета избирателей Украины).
Вот что говорит Черненко:
Обратите внимание на фразу о мэре Харькова. Для мэра Харькова наверное два миллиона – вполне приемлемая сумма, и фамилия у этого мэра очень известная. Но где возьмут залоговые суммы кандидаты в мэры, не имеющие таких возможностей? Фактически, благодаря новому Кодексу, денежный залог стал основным ограничителем для участия в выборах. На самом деле, денежный залог использовался и раньше, но ещё ни разу его размер так стремительно не поднимали – в 36-40 раз.
У «Телеграфа» возник вопрос – кто же из городских политиков и активистов сможет поучаствовать в выборах мэра Кременчуга в 2020 году?
В 2015-м таких кандидатов было 14: Головач; Гриценко; Гуйда; Дроздова; Иванян; Кавунник; Калашник; Корф; Малецкий; Пилипенко; Пиддубная; Плахотник; Савченко; Хохлов.
Часть этих кандидатов уже сошла с городской политической сцены, часть продолжает активную политическую деятельность. «ТелеграфЪ» обратился за комментарием к трем политически активным фигурантам – Иваняну, Кавуннику и Пиддубной. В настоящее время они – депутаты Кременчугского горсовета. Иванян и Кавунник имеют собственный бизнес, Пиддубная занимается исключительно политической деятельностью.
Каждому мы задали аналогичные вопросы:
– Сможете ли вы собрать 302 тыс. грн для залога, или эта сумма может стать причиной отказа от участия в выборах?
– Как вы считаете, с какой целью сумму денежного залога для участия в выборах мэра увеличили в 36 раз?
Вот ответы кременчужан (депутат Иванян находится за пределами Украины, его ответ мы опубликуем позже):
Дмитрий Кавунник, депутат горсовета, предприниматель:
Оксана Пиддубная, депутат горсовета:
Справка «Телеграфа»:
Денежный залог, внесенный кандидатом на местных выборах, возвращается только победителю. Взносы остальных кандидатов поступают в местный бюджет.
По новому Кодексу, выборы мэра в Кременчуге пройдут в два тура. Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать 50% голосов плюс ещё один голос.
А вот стать головой села или городка, в котором меньше 90 тысяч избирателей, намного проще – нужно просто набрать на один голос больше, чем кандидат, занявший второе место.