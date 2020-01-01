Выходные в Кременчуге пройдут без осадков, но с небольшим морозом

Сегодня, 09:21 Просмотров: 324

Синоптики обещают, что эти выходные в Кременчуге пройдут без снега или дождя, но с небольшим морозом в утреннее и вечернее время. Суббота обещает быть ясным днём, а воскресенье — пасмурным.





По прогнозам Sinoptik, в субботу, 18 января, утром будет ухудшение видимости до 500 м из-за тумана, дальше кременчужан ждёт солнечный день. А вот в воскресенье, 19 января, в Кременчуге ожидается переменная облачность. Воздух прогреется от -3°С до +4°С.





Gismeteo даёт аналогичный прогноз: ясная погода будет стоять в субботу, 18 января, и переменная облачность в воскресенье, 19 января. Без осадков. Столбики термометров покажут от -3°С до +4°С.





А вот Ventusky обещает, что в выходные небо будет постоянно затянуто тучами, но ни снега, ни дождя они не принесут. На викенд этот погодный портал не прогнозирует даже температуры со знаком «плюс», стоит ожидать прохладных температурных показателей от -4°С до 0°С.