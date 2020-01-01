Посадовців Полтавщини підозрюють у крадіжці кількох десятків мільйонів бюджетних гривень

Сегодня, 08:25 Просмотров: 687

Підрядники за попередньою змовою з чиновниками виконували ремонтно-будівельні роботи за завищеними цінами

Служба безпеки України викрила чиновників Полтавщини, які привласнювали бюджетні кошти під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об’єктах соціальної сфери області. Про це повідомляє Управління СБУ в Полтавській області.





Оперативники спецслужби встановили, що підприємці змовилися з посадовцями і за допомогою підконтрольних фірм освоїли понад 150 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на ремонти та реконструкцію державних установ. Школи та лікарні ремонтувалися на замовлення розпорядників бюджетних коштів Полтавської ОДА та виконавчого комітету Полтавської міської ради.





Фігуранти справи штучно завищували вартість виконаних робіт та кількість використаних будівельних матеріалів, фіктивно купуючи їх у підконтрольних фірм-прокладок. Для виведення бюджетних грошей у «тінь» зловмисники зареєстрували низку підконтрольних комерційних структур.









За попередніми даними, фігуранти вивели до тіньового обігу та конвертували в готівку понад 22 мільйони гривень бюджетних коштів.

З'ясували, що ведення фінансового та бухгалтерського обліку підприємств, які разом виходили на тендерні закупівлі, а також фірм-прокладок, здійснювалося за однією юридичною адресою. Зокрема, закупівля товарів у підконтрольних комерційних структур за вартістю, яка в середньому на 30-40% вища за ринкову, призвела до завдавання збитків бюджету на майже 10 млн грн.





Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансову та платіжну документацію, чорнову бухгалтерію, печатки комерційних структур, задіяних у протиправних оборудках.





Розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.