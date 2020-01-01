Чому кременчужанам вигідніші скориговані платіжки за тепло, ніж знижені тарифи

У мерії пояснили, чому плата за новим зниженим тарифом «Теплоенерго» та КремТЕЦ буде вищою, ніж нинішні нарахування у платіжках
Під час розгляду питання про зниження тарифів для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» мер міста Віталій Малецький спитав: чи вигідно споживачам укладати нові угоди і отримувати тепло за новим тарифом? Чи краще користуватися «старим» тарифом і коригуванням нарахувань у платіжках, як це передбачає уряд? Питання він адресував Ользі Ревезі, заступнику директора з фінансових питань КремТЕЦ.
У ході обговорення зійшлися на тому, що побутовим споживачам краще не поспішати з новими договорами і скористатися терміном, який передбачає їх укладення до 1 травня. Тобто продовжувати користуватися опаленням на попередніх умовах, і за старим тарифом: 1998,64.
Це підтверджують і підрахунки ТЪ:
Така сама ситуація і по КП «Теплоенерго», якому нові (знижені на 7,7%) тарифи були встановлені ще до початку опалювального сезону: удар по кишені вже відчули на собі мешканці багатоповерхівок, які встигли укласти договори по-новому.
Але виникає закономірне питання: якщо вартість газу знизилася (і це враховано в нових тарифах), чому тоді вони не пропорційні «коригуванню нарахувань» - за старими тарифами?
Сьогодні це питання з’ясовував під час засідання виконкому і мер.
Пояснив Іван Москалик, керівник департаменту ЖКГ:
Ольга Ревега підтвердила: у новому тарифі відшкодовуються всі витрати за новими цінами.
Іван Москалик додав, що КП «Теплоенерго» за такої ситуації проситиме фінансову допомогу з бюджету.
Нові тарифи КП «Теплоенерго» та КремТЕЦ вступлять у дію лише після того, як споживачі визначаться з моделлю договірних відносин і укладуть договори на нові послуги. На це дається час до 1 травня 2020 року. Із 1 травня тарифи набудуть чинності, навіть якщо ви не укладете договір – вважатиметься, за замовчуванням, що ви обрали індивідуальну форму.