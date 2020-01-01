Чому кременчужанам вигідніші скориговані платіжки за тепло, ніж знижені тарифи

Сегодня, 18:19 Просмотров: 469 Комментариев: 2

У мерії пояснили, чому плата за новим зниженим тарифом «Теплоенерго» та КремТЕЦ буде вищою, ніж нинішні нарахування у платіжках

Під час розгляду питання про зниження тарифів для ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» мер міста Віталій Малецький спитав: чи вигідно споживачам укладати нові угоди і отримувати тепло за новим тарифом? Чи краще користуватися «старим» тарифом і коригуванням нарахувань у платіжках, як це передбачає уряд? Питання він адресував Ользі Ревезі, заступнику директора з фінансових питань КремТЕЦ.









У ході обговорення зійшлися на тому, що побутовим споживачам краще не поспішати з новими договорами і скористатися терміном, який передбачає їх укладення до 1 травня. Тобто продовжувати користуватися опаленням на попередніх умовах, і за старим тарифом: 1998,64.





Це підтверджують і підрахунки ТЪ:

За фактом платіжка в мешканців однокімнатної квартири 34,3 кв м (у будинку з лічильником) вийшла «легшою» на 232 грн, сума в рахунку склала 824 грн.

Натомість за новим тарифом (1863, 26 грн/Гкал) рахунок споживачів цієї ж квартири склав би 978 грн (на 154,4 грн більше). І чим більша площа квартири - тим суттєвіша різниця.

Така сама ситуація і по КП «Теплоенерго», якому нові (знижені на 7,7%) тарифи були встановлені ще до початку опалювального сезону: удар по кишені вже відчули на собі мешканці багатоповерхівок, які встигли укласти договори по-новому.





Але виникає закономірне питання: якщо вартість газу знизилася (і це враховано в нових тарифах), чому тоді вони не пропорційні «коригуванню нарахувань» - за старими тарифами?





Чому нові тарифи вищі від скоригованих сум у платіжках?

Сьогодні це питання з’ясовував під час засідання виконкому і мер.





Пояснив Іван Москалик, керівник департаменту ЖКГ:





- Урядом, ви знаєте зменшена ціна газу. І коригування діючого тарифу, за яким 99,9% мешканців Кременчука сьогодні споживає теплову енергію, відбувається за «старою» послугою, в якій врахована ще стара заробітна плата, енергоносії і так далі – старі, не перераховані. А те, що зараз подає на затвердження «Кременчуцькка ТЕЦ», той тариф, який ми затвердили для «Теплоенерго» - на постачання теплової енергії та постачання гарячої води – у ньому вже враховані підвищення заробітної плати (а вона двічі піднімалася за минулий рік до моменту затвердження тарифу «Теплоенерго»). Там враховані матеріали, енергоносії та інше – усе, що входить до структури тарифу. Тобто для комунальних підприємства інших надавачів (послуг – ред.) цей тариф є більш економічно обгрунтованим.





Ольга Ревега підтвердила: у новому тарифі відшкодовуються всі витрати за новими цінами.





- Але споживачам вигідніше дочекатися 1 травня, - зауважив мер.





Іван Москалик додав, що КП «Теплоенерго» за такої ситуації проситиме фінансову допомогу з бюджету.