Мер Кременчука пообіцяв перерахунок за опалення мешканцям будинків, яким його не дісталося

Сегодня, 15:44 Просмотров: 0

Нещодавно «ТелеграфЪ» розповідав про проблемну ситуацію, яка виникла у Кременчуці з перерахунком за опалення та гарячу воду, який з грудня передбачив уряд. Споживачам, які уклали нові угоди з КП «Теплоенерго» (по суті, на нові послуги, відповідно до нового Закону про ЖКП) не здійснили перерахунку. При цьому в КП «Теплоенерго» послалися на роз’яснення Мінрегіону – перерахунок передбачений лише для «старих» договорів. Різниця на одній гігакалорії (ціни з перерахунком порівняно з тарифом за новими договорами) склала понад 260 грн.









Як повідомив мер Віталій Малецький під час засідання виконкому 17 січня, керівники трьох ОСББ, які уклали нові угоди з КП «Теплоенерго», приходили до нього на прийом. Міський голова заявив, що підприємство призупинить дію нових договорів, щоб здійснити людям перерахунок.





Урядова постанова, нагадаємо, передбачає щомісячне коригування нарахувань за тепло у платіжках залежно від вартості газу (без зміни самих тарифів).





Як ми вже писали раніше, нові договори в обов’язковому порядку діятимуть з 1 травня 2020 року – співвласникам багатоквартирних будинків дається час на те, щоб визначитися з моделлю договірних відносин. Із 1 травня тарифи набудуть чинності, навіть якщо ви не укладете договір – вважатиметься, за замовчуванням, що ви обрали індивідуальну форму.



