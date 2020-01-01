Чому чотири будинки у Кременчуці залишилися без перерахунку на опалення

Сегодня, 17:17 Просмотров: 1 417 Комментариев: 2

Не всі кременчужани отримали анонсований прем’єром Гончаруком та мером Малецьким перерахунок вартості опалення за грудень. Про це ми дізналися з коментарів на сайті TЪ, а згодом автор матеріалу про перерахунок отримала повідомлення від читачки Олександри про те, що у її будинку у Крюкові не зробили перерахунок. Це стосується мешканців багатоповерхівок, які уклали нові угоди з КП «Теплоенерго» - на послуги, обраховані відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та за новою методикою. Змінилися навіть назва послуги: у нових договорах це «постачання теплової енергії» – замість «централізоване опалення». А звідси й неочікуваний поворот для споживачів після ухвалення урядом Постанови про «коригування нарахувань».





«Звертаюся до автора «Телеграфа». Проживаю у Крюкові за адресою: Приходька, 95. У листопаді будинок уклав договір з оплати за опалення, щоб платити дешевше, і ціна повинна бути 1799.94 грн. Як пояснили у «Теплоенерго», перерахунок передбачений на 21% всім абонентам крім тих, хто уклав такий договір. Виходить, усе платять за тарифом за 1 Гкал - 1540 грн. А ті будинки, які уклали договір, не потрапили під дію Постанови КМУ № 1082 (щодо коригування нарахувань – ред.) і будуть платити по 1799,94 грн. Перерахунок уже зробили іншим людям, крім таких будинків, як у мене. Ось у мене питання: чому не всім абонентам роблять перерахунок на 21%, і що робити таким абонентам, як я?», - написала Олександра про свій досвід спілкування з постачальниками послуги.





Нагадаємо, 11 жовтня виконком Кременчуцької міськради ухвалив рішення про нові тарифи (на 7,7% нижчі за попередні) – обраховані відповідно до нового Закону про ЖКП та нової методики. Проте «знижку» могли отримати лише співвласники будинків, які проведуть збори, визначаться з моделлю договірних відносин та укладуть нові договори. Тепер така активність, навпаки, «вилізла боком» людям.









Ми зв’язалися з абонентським відділом КП «Теплоенерго» та попросили пояснити ситуацію. Начальник відділу Володимир Кійло підтвердив, що, дійсно, співвласникам будинків, які уклали договори «по-новому» перерахунку не робили. За даними абонвідділу «Теплоенерго», таких будинків у Кременчуці на даний час чотири (Із них три ОСББ і один такий, де ОСББ не створене – це будинок на Приходька, 95, де живе Олександра: люди створили ініціативну групу і пройшли всю договірну процедуру, щоб платити менше, а вийшло навпаки.) Рахунки за грудень споживачам таких будинків виставили за тарифом 1799,94 грн/гКал. Після коригування ж 1 Гкал від «Теплоенерго» коштує 1537 грн.





Усього протоколи зборів про вибір моделі договірних відносин надійшли від співвласників 13 будинків, проте по інших ще триває процедура укладення договорів. І ті, хто не встиг укласти нові договори, отримали перерахунок за грудень. Тільки-но укладуть договори – перерахунку не отримають.





Пояснюючи підстави цього, Володимир Кійло послався на лист-роз’яснення за підписом першого заступника міністра розвитку громад та територій України Дмитра Живицького, де сказано, що «за умови укладання виконавцем послуг нових договорів на постачання теплової енергії та постачання гарячої води та за наявності встановлених тарифів на ці послуги» не застосовуються особливості нарахування плати за централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води. Отже, формально, як уже сказано, йдеться про різні послуги – і на нові договори не діє Постанова №1082 про коригування нарахувань за централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води.





Відповідно до цього ж листа-роз’яснення, за умови встановлення нових тарифів і зміни ціни на газ може здійснюватися коригування самих тарифів (не нарахувань у платіжках). Коригування тарифів (на відміну від урядового нововведення – перерахунку у платіжках) проводиться за процедурою – тобто відкориговані тарифи має затверджувати орган місцевого самоврядування (виконком). Така процедура є тривалою.





Що ж робити?

Наприкінці листа Олександра запитувала: що ж робити? На жаль, не існує механізму повернення до «старих» договорів. Тож ніяк зарадити ситуації неможливо – хіба що спробувати написати у профільне міністерство або прем’єру Гончаруку, щоб «доробив» постанову про перерахунок.









Іншим співвласникам варто подумати: чи є сенс укладати нові договори до травня. Адже наразі мешканці зі «старими» договорами отримали знижку за грудень на 21% порівняно з минулим тарифом, а з «новими» - на 7,7%. Проте однозначні поради ми теж не беремося давати: коригування (старих тарифів) повністю залежать від ціни на газ, яка змінюється щомісяця.





Нагадаємо, якщо до 1 травня співвласники багатоквартирних будинків не укладуть нові договори на тепло та воду (гарячу та холодну), за замовчуванням вважатиметься, що вони уклади індивідуальні договори.