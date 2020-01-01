Происшествия

У Горішніх Плавнях автомобіль з людьми пішов під воду

Сегодня, 16:49 Просмотров: 2 835 Комментариев: 2

 

На щастя ніхто не постраждав

У Горішніх Плавнях біля паркового озера по вулиці Соборній рятувальники надавали допомогу постраждалим у наслідок ДТП. Як повідомляється на сторінці Горішньоплавнівський МС ГУ ДСНС України у Полтавській області, водій та пасажири авто опинилися у воді.



За допомогою 3-х колінчастої пожежної драбини працівники 17 ДПРЧ доправили постраждалих на «сушу» та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Загиблих немає.


 


Доповнено 


За інформацією речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, водій був у стані алкогольного сп'яніння. 


Близько 14:00 нетверезий 41-річний місцевий водій допустив ДТП, "влетівши" на "Акурі" в місцеву водойму. Унаслідок аварії травмовані троє пасажирів автівки та понівечено автомобіль. А от сам "горе-водій" відбувся переляком. Під час його освідування лікарі встановили 2.62 проміле алкоголю в крові. Наразі троє пасажирів автівки доставлені до місцевої лікарні. За фактом ДТП вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею 286 ККУ.


 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Горішньоплавнівський МС ГУ ДСНС України у Полтавській області, Юрій Сулаєв
Теги: Горішні Плавні Горишние Плавни

Комментарии: 2

101
Спец:
Сегодня, 16:51

Покатались, аутисты? Смотрите скоро на авториа: продам авто, не бит не крашен, дождя не видела, зимой не эксплуатировалась.


+12
1 341
ankrem:
Сегодня, 17:43

А была вторая машина ?

По гугл картам там метров 40 от дороги. Как так ?

Или было, а смотри как на льду я могу....


+2
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