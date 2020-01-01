У Горішніх Плавнях автомобіль з людьми пішов під воду

Сегодня, 16:49 Просмотров: 2 835 Комментариев: 2

У Горішніх Плавнях біля паркового озера по вулиці Соборній рятувальники надавали допомогу постраждалим у наслідок ДТП. Як повідомляється на сторінці Горішньоплавнівський МС ГУ ДСНС України у Полтавській області, водій та пасажири авто опинилися у воді.







За допомогою 3-х колінчастої пожежної драбини працівники 17 ДПРЧ доправили постраждалих на «сушу» та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Загиблих немає.









Доповнено





За інформацією речника поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, водій був у стані алкогольного сп'яніння.





Близько 14:00 нетверезий 41-річний місцевий водій допустив ДТП, "влетівши" на "Акурі" в місцеву водойму. Унаслідок аварії травмовані троє пасажирів автівки та понівечено автомобіль. А от сам "горе-водій" відбувся переляком. Під час його освідування лікарі встановили 2.62 проміле алкоголю в крові. Наразі троє пасажирів автівки доставлені до місцевої лікарні. За фактом ДТП вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за статтею 286 ККУ.



