Кременчуг

У Кременчуці мають з'явитися нові тротуари та спортивні майданчики (адреси)

Сегодня, 16:31 Просмотров: 1 251

Рішення прийняли на засіданні виконкому

10 січня на засіданні міськвиконкому Кременчука прийняли рішення про передачу Управлінню капітального будівництва функцій замовника для проєктування та будівництва нових тротуарів.


Згідно з рішенням, нові тротуари мають з’явитися:

  • від будинку №65 на просп. Лесі Українки до буд. 16 у кварталі №277
  • від будинку 4 по вул. Воїнів-інтернаціоналістів до буд. 72 по вул. Володимира Великого

Також прийняли рішення про передачу Управлінню капітального будівництва функцій замовника для проєктування та будівництва нових спортмайданчиків у школах. 


Майданчики спроєктують та планують встановити на території шкіл №2, 19, 21, 22, 30, 31.


На засіданні також погодили розробку будівництва нової доріжки від бульвару Автокразівського до Парку Миру.

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Автор: Альона Душенко
Теги: тротуари спортивні майданчики
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