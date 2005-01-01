У Кременчуці мають з'явитися нові тротуари та спортивні майданчики (адреси)

Рішення прийняли на засіданні виконкому
10 січня на засіданні міськвиконкому Кременчука прийняли рішення про передачу Управлінню капітального будівництва функцій замовника для проєктування та будівництва нових тротуарів.
Згідно з рішенням, нові тротуари мають з’явитися:
Також прийняли рішення про передачу Управлінню капітального будівництва функцій замовника для проєктування та будівництва нових спортмайданчиків у школах.
Майданчики спроєктують та планують встановити на території шкіл №2, 19, 21, 22, 30, 31.
На засіданні також погодили розробку будівництва нової доріжки від бульвару Автокразівського до Парку Миру.