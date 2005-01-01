У Кременчуці мають з'явитися нові тротуари та спортивні майданчики (адреси)

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10 січня на засіданні міськвиконкому Кременчука прийняли рішення про передачу Управлінню капітального будівництва функцій замовника для проєктування та будівництва нових тротуарів.





Згідно з рішенням, нові тротуари мають з’явитися:

від будинку №65 на просп. Лесі Українки до буд. 16 у кварталі №277

від будинку 4 по вул. Воїнів-інтернаціоналістів до буд. 72 по вул. Володимира Великого

Також прийняли рішення про передачу Управлінню капітального будівництва функцій замовника для проєктування та будівництва нових спортмайданчиків у школах.





Майданчики спроєктують та планують встановити на території шкіл №2, 19, 21, 22, 30, 31.





На засіданні також погодили розробку будівництва нової доріжки від бульвару Автокразівського до Парку Миру.