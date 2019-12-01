Гончарук пообіцяв зниження сум у платіжках за тепло до 30%

Сегодня, 17:26 Просмотров: 0

Постанову, що дозволяє перерахувати тарифи, ухвалили сьогодні та засіданні уряду. Проте текст документу не опублікований — і, на нашу думку, радіти передчасно не варто

На офіційному порталі КМУ сьогодні, після засідання уряду, з'явилося повідомлення: «Олексій Гончарук: Сума в платіжці за тепло може знизитись до 30%».



Йдеться про те, що кабмін ухвалив рішення, яке дозволяє «перерахувати тариф та зменшити суму в платіжці за тепло до 30%».





«Це результат спільної роботи нашої команди та виконання доручення Президента України Володимира Зеленського», - гордо звітує урядовий сайт.



Проте, на нашу думку, передчасно радіти не варто. Дочекатися публікації Постанови КМУ разом з нами — потім подивимося, що й до чого, і що саме вона регламентує. Бо в урядовому повідомленні багато суперечностей:





1. «Може знизитись до 30%» - тобто може й не знизитись. Треба враховувати, що повноваження ухвалювати тарифи належать органам місцевого самоврядування. Рішення «дозволяє», але це не означає, що зобов'язує. У повідомленні ніяк не пояснюється, звідки взялися оті «до 30%».



2. «Відсьогодні теплопостачальники можуть перерахувати платіжки», - говориться у повідомленні на сайті КМУ. Це явне перебільшення або метафора, яка може ввести в оману людей. Бо перш, ніж перерахувати платіжки, теплопостачальник мають отримати документ — рішення місцевого органу виконавчої влади, яке встановлює ці нові тарифи.



3. Прем'єр Гончарук каже про те, що уряд дав органам місцевого самоврядування «необхідний механізм» для перерахунку тарифів. Проте не уточнює, що це за механізм — тож дочекаймося Постанови.





«Щойно на Раді розвитку громад і територій звернувся до міських голів та органів місцевого самоврядування, аби вони провели відповідні перерахунки. Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер відповідальність — на владі на місцях», – цитує Гончарука сайт КМУ.



Отже, поки що ми бачимо промоушн. У підсумку ж тарифне питання залежатиме від органів місцевого самоврядування — і від того, що насправді регламентує Постанова. До речі, Гончарук уже помилявся щодо змісту Постанови про гарантовану ціну на газ: українців не переводять на неї автоматично (як повідомив прем'єр) — потрібен додатковий договір.



Нагадаємо, у Кременчуці нещодавно знизили тарифи на тепло — порахували їх за новою методикою. Для того, щоб скористатися знижкою на 7,7%, слід скликати збори співвласників, визначитися з моделлю нових договірних відносин з КП «Теплоенерго» і укласти нові договори.





Раніше уряд Гончарука скасував «чесні платіжки» Гройсмана - тобто скасував граничні тарифи на опалення.



