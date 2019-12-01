Дитсадок у Крюківській адміністрації запрацює у січні: об'єкт добудували

Сегодня, 17:02 Просмотров: 136

КП «Союзрембуд» завершило реконструкцію частини приміщення Крюківської адміністрації під дві групи дитячого садка, що на вулиці Приходька, 90.

Як розповів «Телеграфу» Олександр Дяковський, директор КП «Союзрембуд», внутрішні опоряджувальні роботи повністю завершені, що дає можливість відкрити дитсадок.

- Зроблено все, але наступного року ще буде благоустрій території. Мер дав команду зробити два дитячі майданчика, павільйони, газони, озеленення. Раніше ці об'єкти не були передбачені проєктом. Нині ми займатимемося цим з проєктантами, розповів Олександр Дяковський.

Наразі нова «філія» дитсадка №13 готова прийняти дітей. Надія Турчан, завідувачка дитсадка №13, розповіла, що в черзі на нові місця у двох нових групах 46 дітей. Це дві середні групи (для дітей від 4 до 5 років). Планується, що діти почнуть відвідувати новий заклад з січня — одразу після Нового року. За словами Надії Турчан, ці дві групи дитсадка повністю вирішать питання з чергою і мікрорайоні.

Нагадаємо, дитсадок готувалися відкривати ще у вересні 2018 року, але потім будівництво «заморозили», бо поліція запідозрила кримінал. Згодом правоохоронці дали відповідь, що їхнє розслідування ніяк не заважає будівництву. Будівельники отримали фінансування — і завершили роботи.