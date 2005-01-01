На Полтавщині судитимуть чоловіка, якого підозрюють у вбивстві своєї співмешканки

Сегодня, 16:36 Просмотров: 162

52-річному жителю Новосанжарського району повідомили про підозру в умисному вбивстві співмешканки. Також йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.





Попередньо відомо, що ввечері 18 грудня цього року підозрюваний разом зі своєю 41-річною співмешканкою розпивали спиртне на кухні. Між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. Чоловік схопив ніж та вдарив ним жінку кілька разів у груди та спину. Від отриманих ран потерпіла померла на місці події.





Досудове розслідування триває.