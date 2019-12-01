Маленькі кременчужани можуть взяти участь у здобутті премії «Диво-дитина»

Сегодня, 16:01 Просмотров: 183

Талановитих дітей Кременчука кличуть взяти участь у здобутті всеукраїнської премії «Диво-дитина».





У травні 2020 року премія проходитиме вже вдванадцяте. Вона створена з метою пошуку, відбору та нагородження найталановитіших та найобдарованіших дітей в Україні, що мають унікальні, особливі розумові або фізичні здібності, незвичайні вміння, мають схильність до науки, спорту та творчості і можуть здивувати по-справжньому.





Запрошуються діти віком від 4 до 13 років (включно), які мають досягнення або відкриття у науко-технічній сфері, переможці та призери обласних республіканських і міжнародних інтелектуальних ігор, шкільних олімпіад, спортивних або творчих змагань, фестивалів та конкурсів, діти, що зробили героїчний вчинок, а також мають феноменальну інтуїцію та пам'ять, володіють даром передбачення або чутливістю до енергетики та інше.





Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно:

заповнити анкету за підписом батьків або уповноважених осіб;

надати копію свідоцтва про народження;

матеріали, які свідчать про досягнення учасника (копії дипломів, свідоцтв, грамот, фото, відео, статті та інші матеріали).





Всі ці документи необхідно відправити до 15 березня 2020 року за адресою: ТОВ «Премія «Диво-Дитина», 03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5-Б, оф. 712.





Номінації премії наступні:

найрозумніша дитина - діти, які мають досягнення або відкриття у науковій сфері, високо ерудовані діти, винахідники, раціоналізатори, переможці та призери шкільних олімпіад, різних інтелектуальних ігор та науково-технічних конкурсів, діти, що мають незвичайні розумові здібності і таланти;

- діти, які мають досягнення або відкриття у науковій сфері, високо ерудовані діти, винахідники, раціоналізатори, переможці та призери шкільних олімпіад, різних інтелектуальних ігор та науково-технічних конкурсів, діти, що мають незвичайні розумові здібності і таланти; найспортивніша дитина - діти, що мають спортивні звання, переможці і призери обласних, республіканських та міжнародних спортивних змагань;

- діти, що мають спортивні звання, переможці і призери обласних, республіканських та міжнародних спортивних змагань; найтворчіша дитина - діти, переможці творчих конкурсів та фестивалів в різних видах мистецтва (література, поезія, архітектура, живопис, дизайн, музика та кінотворчість, образотворче мистецтво, театральне мистецтво, вокал, хореографія тощо);

- діти, переможці творчих конкурсів та фестивалів в різних видах мистецтва (література, поезія, архітектура, живопис, дизайн, музика та кінотворчість, образотворче мистецтво, театральне мистецтво, вокал, хореографія тощо); найдивовижніша дитина - діти-рекордсмени з різних вправ фізичної культури (набивання м’яча, підтягування тощо), діти, які мають унікальні та неймовірні здібності (феноменальна пам'ять, швидке перемноження/читання, сила, швидкість, гнучкість тощо), в тому числі паранормальні (феноменальна інтуїція, ясновидіння, пророцтво, чутливість до енергетики), діти, які мають незвичайні знання та вміння у ранньому віці та інші;

- діти-рекордсмени з різних вправ фізичної культури (набивання м’яча, підтягування тощо), діти, які мають унікальні та неймовірні здібності (феноменальна пам'ять, швидке перемноження/читання, сила, швидкість, гнучкість тощо), в тому числі паранормальні (феноменальна інтуїція, ясновидіння, пророцтво, чутливість до енергетики), діти, які мають незвичайні знання та вміння у ранньому віці та інші; найгероїчніша дитина - діти, що зробили героїчний вчинок (врятували життя іншої людини, власне життя та інші надзвичайні ситуації).





Детальна інформація щодо участі у конкурсі на отримання всеукраїнської премії «Диво-дитина» розміщена на сайті.