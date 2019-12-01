У Кременчуці стартував перший тур захисту наукових робіт МАН України

Під час урочистого заходу у мерії міський голова Віталій Малецький привітав учнів-членів МАН та вручив відзнаки різних рівнів науковим наставникам молодих вчених
У Кременчуці стартував перший тур Всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України - 2020. Про це йдеться на сайті мерії Кременчука.
Президент Кременчуцької філії МАН України Олена Сьомик зазначила, що:
Щодо останніх перемог юних науковців Кременчука, то в рамках цьогорічного конкурсного року вони здобули 5 перемог на всеукраїнському рівні, 92 призові місця - на обласному рівні.
Цього року в місті за високу результативність під час захисту наукових робіт і участь у предметних олімпіадах була запроваджена стипендія міської ради, яка щомісяця виплачується обдарованим учням. На сьогодні її отримують 13 учнів із шкіл Кременчука.
Під час урочистого заходу у мерії міський голова Віталій Малецький привітав учнів-членів МАН та вручив відзнаки різних рівнів науковим наставникам молодих вчених.