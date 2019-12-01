У Кременчуці стартував перший тур захисту наукових робіт МАН України

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Під час урочистого заходу у мерії міський голова Віталій Малецький привітав учнів-членів МАН та вручив відзнаки різних рівнів науковим наставникам молодих вчених

У Кременчуці стартував перший тур Всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України - 2020. Про це йдеться на сайті мерії Кременчука.





Президент Кременчуцької філії МАН України Олена Сьомик зазначила, що:

99% випускників Кременчуцької філії МАН навчаються в престижних ВУЗах України та Європи;

14% є науковцями Академії наук України;

5% працюють в органах державної влади;

35 кременчуцьких науковців попередніх років є переможцями міжнародних наукових конкурсів;

30 - президентськими стипендіатами;

1850 - володарями перемог на обласному рівні.





Щодо останніх перемог юних науковців Кременчука, то в рамках цьогорічного конкурсного року вони здобули 5 перемог на всеукраїнському рівні, 92 призові місця - на обласному рівні.





Цього року в місті за високу результативність під час захисту наукових робіт і участь у предметних олімпіадах була запроваджена стипендія міської ради, яка щомісяця виплачується обдарованим учням. На сьогодні її отримують 13 учнів із шкіл Кременчука.







Під час урочистого заходу у мерії міський голова Віталій Малецький привітав учнів-членів МАН та вручив відзнаки різних рівнів науковим наставникам молодих вчених.