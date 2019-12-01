Кременчуг, Образование

У Кременчуці стартував перший тур захисту наукових робіт МАН України

Сегодня, 18:05 Просмотров: 434

 

Під час урочистого заходу у мерії міський голова Віталій Малецький привітав учнів-членів МАН та вручив відзнаки різних рівнів науковим наставникам молодих вчених

У Кременчуці стартував перший тур Всеукраїнського конкурсу захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України - 2020. Про це йдеться на сайті мерії Кременчука.


Президент Кременчуцької філії МАН України Олена Сьомик зазначила, що:

  • 99% випускників Кременчуцької філії МАН навчаються в престижних ВУЗах України та Європи;
  • 14% є науковцями Академії наук України;
  • 5% працюють в органах державної влади;
  • 35 кременчуцьких науковців попередніх років є переможцями міжнародних наукових конкурсів;
  • 30 - президентськими стипендіатами;
  • 1850 - володарями перемог на обласному рівні.


Щодо останніх перемог юних науковців Кременчука, то в рамках цьогорічного конкурсного року вони здобули 5 перемог на всеукраїнському рівні, 92 призові місця - на обласному рівні.


Цього року в місті за високу результативність під час захисту наукових робіт і участь у предметних олімпіадах була запроваджена стипендія міської ради, яка щомісяця виплачується обдарованим учням. На сьогодні її отримують 13 учнів із шкіл Кременчука.


34 кращих студента Кременчука отримають стипендії міської ради


Під час урочистого заходу у мерії міський голова Віталій Малецький привітав учнів-членів МАН та вручив відзнаки різних рівнів науковим наставникам молодих вчених.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: МАН ученики конкурс
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