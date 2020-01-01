На Різдво у Кременчуці у родини не прийняли у морг тіло покійного родича

Сегодня, 17:44 Просмотров: 3 167 Комментариев: 5

За словами мера Віталія Малецького, справа у тому, що люди хотіли передати покійного у морг у святковий день, а тому і виникли складнощі

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася читачка Тетяна, яка розповіла про ситуацію, яка трапилася з її родиною у день Різдва. 7 січня у неї помер свекор, після чого вони з чоловіком намагалися здати тіло на зберігання до моргу на території Першої міської лікарні, але там відмовилися його приймати.



Родина Тетяни проживає у селі Піщаному, коли родич помер, вони звернулися до Кременчуцького районного відділення поліції, аби отримати там висновок про ненасильницьку смерть покійного. Також вони зателефонували до сімейного лікаря, яка повідомила їм, що довідку про смерть надасть наступного дня, адже 7 січня — це офіційний вихідний день.



Після того, як поліція надала необхідний висновок, правоохоронці поїхали та забрали документ із собою. А родина викликала працівників служби, яка займається перевезенням тіл померлих до моргу — так званих «легіонерів».



І тут почалися проблеми. Тіло покійного працівники моргу відмовилися брати на зберігання, мотивуючи це тим, що не надані документи від поліцейських та довідка про смерть від лікаря. Чоловік Тетяни Дмитро (син померлого) поговорив по телефону з виконуючим обов'язки директора комунального підприємства «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Віталієм Валерійовичем Стефаненком, але той відповів, що тіло привезли «не ті, хто потрібно», а також якщо покійний жив у Піщаному, то тіло треба везти у районний морг.



«Легіонери» викликали на місце події патрульну поліцію, але це не врятувало ситуацію. Тоді родина Тетяни поїхала до Кременчуцької прокуратури, через охоронця їм вдалося зв'язатися з прокурором. Прокурор у рамках закону намагався допомогти родині і порадив звернутися у Кременчуцький районний відділ поліції та взяти там копію висновку про ненасильницьку смерть покійного.



З копією вищезгаданого висновку, яке співробітники поліції направили родині по Вайберу, Дмитро знову намагався передати тіло свого батька у морг, але безрезультатно. Син покійного почав вимагати письмове пояснення відмови, проте співробітники моргу не мали наміру його надавати.





Довелося забрати покійного додому

У морг повторно викликали патрульну поліцію, її співробітники прийняли заяву від Дмитра та склали протокол. Увесь цей час тіло знаходилося в автомобілі «легіонерів» і кілька годин його вимушені були возити містом. Але у результаті родині, яку спіткало горе, довелося забрати покійного родича назад додому, де він і знаходився до похорону, який відбувся 9 січня.





- Виходить, мешканцям Кременчуцького району не можна помирати у вихідні та святкові дні. А якщо б це сталося, наприклад, на Трійцю і на вулиці стояла спека? Що б у цьому випадку було з тілом, яке ми возили кілька годин містом? - з обуренням коментує Тетяна.



Ми намагалися взяти коментар у Віталія Валерійовича Стефаненка, який після звільнення попереднього керівника КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» 29 грудня став виконуючим обов'язки цього підприємства. Але він відмовився коментувати будь що з цього питання і відповів, що редакція має надати письмовий інформаційний запит, аби отримати необхідну інформацію (ми обов'язково це зробимо – ред.).





«Просто загальнонаціональне свято, розумієте?»

10 січня на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради депутатка Оксана Піддубна повідомила, що до неї звернулася родина Тетяни та Дмитра з приводу вищезгаданих дій працівників моргу. Депутатка Піддубна намагалася отримати якесь пояснення від мера Кременчука Віталія Малецького, на що той відповів, що інцидент трапився післяобід у вихідний день, тому і виникли складнощі.



Ось його слова:

- Люди хотіли це (передати тіло покійного - ред.) зробити ввечері вихідного дня фактично. Я знаю цю ситуацію. 7 січня, на Різдво, - наголосив мер, - у вихідний, у загальнонаціональне свято ввечері їм все пояснили і сказали, що наступного дня будуть проведені всі процедури. Оксана Миколаївно, давайте ви письмово звернетесь? Просто загальнонаціональне свято, розумієте? Ці служби фактично не працювали у цей день, а після обіду досить складно було у Святвечір ці питання вирішити.



За словами Віталія Малецького, керівники отримали усне попередження про те, що ця служба має працювати у будь-який день та цілодобово.





Хоча Тетяна та Дмитро розповіли, що «легіонери» першого разу привезли тіло їхнього покійного родича до моргу близько 13.00, а зовсім не ввечері.





- І висновки з цього випадку зроблені. Якщо ви хочете їх підкріпити письмово, будь ласка, звертайтеся, ми цю ситуацію вчора з начальником департаменту житлово-комунального господарства розібрали. І поставили завдання керівнику, щоб такого більше не було, - так відповів мер міста.