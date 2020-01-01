Кременчуг, Культура, Афиша Масову колядку на площі Перемоги заспівають цими вихідними Сегодня, 18:02 Просмотров: 433 Запрошують усіх охочих 12 січня о 12.15 на площі Перемоги кременчужани масово заспівають колядку.

Як повідомила Тетяна Шаховцева, цього року також заспівають колядку в рамках Всеукраїнської акції одночасного співу колядки. 3 Автор: Альона Душенко



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