Кременчуг, Культура, Афиша

Масову колядку на площі Перемоги заспівають цими вихідними

Сегодня, 18:02 Просмотров: 433

 

Запрошують усіх охочих

12 січня о 12.15 на площі Перемоги кременчужани масово заспівають колядку.


Як повідомила Тетяна Шаховцева, цього року також заспівають колядку в рамках Всеукраїнської акції одночасного співу колядки.

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Автор: Альона Душенко
Теги: колядки
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