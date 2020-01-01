Предприниматели пожаловались на руководителя спецкомбината ритуальных услуг – мэр не стал их слушать

Сегодня, 16:13 Просмотров: 1 672 Комментариев: 1

Сегодня, 17 января, на заседание исполкома пришла группа предпринимателей, занимающихся оказанием ритуальных услуг. Они пытались пожаловаться мэру Кременчуга Виталию Малецкому на действия руководителя городского спецкомбината ритуальных услуг Виталия Стефаненко. Мэр не дал им выступить и предложил записаться к нему на прием.



После этого заявления мэр стал читать следующий документ. Предприниматели, которых он уже не слушал, ушли. Присутствовавший на заседании руководитель спецкомбината Стефаненко тихо выскользнул в двери ещё раньше.



Из того, что успели сказать предприниматели: они жаловались, что новый руководитель спецкомбината не подписывает с ними договоры, без которых они не могут оказывать ритуальные услуги гражданам.



Депутат Кременчугского горсовета Оксана Пиддубная (она и привела предпринимателей на исполком) пыталась рассказать, что ей поступают жалобы, что руководство спецкомбината заставляет граждан покупать ритуальные услуги и товары у спецкомбината, а если организацией похорон занимаются частные предприниматели, то руководство спецкомбината переносит сроки захоронения на неудобное для граждан время.



Депутат Пиддубная кричала, мэр Малецкий не слушал её и тоже кричал, предприниматели в это время пытались что-то рассказать, стоял ужасный ор. Из-за этого предприниматели так и не смогли публично озвучить свои претензии к руководству спецкомбината.



Таким образом публичный "разбор полетов" спецкомбината не состоялся, но депутат Пиддубная подготовила депутатское обращение на имя мэра с требованием созвать отдельное заседание исполкома, чтобы заслушать руководителя спецкомбината Стефаненко и получить от него и его руководства (департамент ЖКХ) четкие разъяснения порядка приёма и захоронения тел в Кременчуге.



«ТелеграфЪ» расскажет читателям, что ответит Пиддубной мэр, и соберет ли он заседание исполкома.



История карьерного роста: от директора аптеки до директора похоронного комбината





Виталий Стефаненко – новый руководитель кременчугского спецкомбината ритуальных услуг. 29 декабря 2019 года он назначен и. о. директора комбината. Спецкомбинат – коммунальное предприятие, трудовые договоры с руководителями коммунальных предприятий подписывает мэр Кременчуга.



Однажды он уже подписывал договор со Стефаненко, когда назначал его директором коммунальной аптеки №90 в октябре 2017 года. Должность директора тогда была создана специально для Стефаненко. Ранее в штатном расписании аптеки №90 её не было.



Тогда, в 2017-м, заведующего аптекой Ботвину понизили в звании – сделали заведующим одного из аптечных пунктов аптеки, а Стефаненко возглавил всё предприятие. Сейчас (по состоянию на январь 2020 года) Ботвина снова руководит аптекой № 90.



Первого декабря 2017-го на открытии аптечного пункта на Молодежном, мэр Кременчуга Виталий Малецкий представил прессе нового директора Виталия Стефаненко. Стефаненко тогда называли человеком Шаповалова и конкретно человеком первого вице-мэра Пелипенко. Стефаненко приехал в Кременчуг из Алчевска, где он долгое время жил и работал.





«ТелеграфЪ» тогда спросил мэра Кременчуга Виталия Малецкого о причинах назначения Стефаненко и создания дополнительной должности директора аптеки. Мэр ответил:





– Є певні управлінські процеси, у нас є своє бачення розвитку комунального підприємства «Аптека №90», тому пішли саме таким шляхом.



В 2018-м аптека №90 сработала с убытком (2016-й она закончила с прибылью). В 2019-м Стефаненко уволился.



В этом же году он стал соучредителем ООО «Смайл клиник», которая собиралась оказывать гражданам медицинские услуги, в том числе стоматологические. «Смайл клиник» сразу же получила в аренду приличный кусок коммунального помещения – часть помещения закрытой коммунальной стоматполиклиники на Молодежном. Районные коммунальные стоматполилкиники в 2018 году были закрыты по инициативе команды власти и лично мэра Малецкого. Депутаты горсовета это решение дружно поддержали.







Став соучредителем частной стоматклиники, Стефаненко в том же году занял пост заместителя директора коммунального спецкомбината ритуальных услуг. А 29 декабря стал исполняющим обязанности директора этого комбината – неудача в коммунальной аптеке № 90 не помешала ему получить очередной пост в коммунальном предприятии.



Вот такой светлый путь прошел в Кременчуге руководитель коммунальных предприятий Стефаненко – от руководителя коммунальной аптеки до руководителя коммунального спецкомбината ритуальных услуг.