Кременчуг, Политика

Предприниматели пожаловались на руководителя спецкомбината ритуальных услуг – мэр не стал их слушать

Сегодня, 16:13 Просмотров: 1 672 Комментариев: 1

   

Но предложил записаться на приём

Сегодня, 17 января, на заседание исполкома пришла группа предпринимателей, занимающихся оказанием ритуальных услуг. Они пытались пожаловаться мэру Кременчуга Виталию Малецкому на действия руководителя городского спецкомбината ритуальных услуг Виталия Стефаненко. Мэр не дал им выступить и предложил записаться к нему на прием.


После этого заявления мэр стал читать следующий документ. Предприниматели, которых он уже не слушал, ушли. Присутствовавший на заседании руководитель спецкомбината Стефаненко тихо выскользнул в двери ещё раньше.


Из того, что успели сказать предприниматели: они жаловались, что новый руководитель спецкомбината не подписывает с ними договоры, без которых они не могут оказывать ритуальные услуги гражданам.


Депутат Кременчугского горсовета Оксана Пиддубная (она и привела предпринимателей на исполком) пыталась рассказать, что ей поступают жалобы, что руководство спецкомбината заставляет граждан покупать ритуальные услуги и товары у спецкомбината, а если организацией похорон занимаются частные предприниматели, то руководство спецкомбината переносит сроки захоронения на неудобное для граждан время.


Депутат Пиддубная кричала, мэр Малецкий не слушал её и тоже кричал, предприниматели в это время пытались что-то рассказать, стоял ужасный ор. Из-за этого предприниматели так и не смогли публично озвучить свои претензии к руководству спецкомбината.


Таким образом публичный "разбор полетов" спецкомбината не состоялся, но депутат Пиддубная подготовила депутатское обращение на имя мэра с требованием созвать отдельное заседание исполкома, чтобы заслушать руководителя спецкомбината Стефаненко и получить от него и его руководства (департамент ЖКХ) четкие разъяснения порядка приёма и захоронения тел в Кременчуге.


«ТелеграфЪ» расскажет читателям, что ответит Пиддубной мэр, и соберет ли он заседание исполкома.


История карьерного роста: от директора аптеки до директора похоронного комбината


Виталий Стефаненко – новый руководитель кременчугского спецкомбината ритуальных услуг. 29 декабря 2019 года он назначен и. о. директора комбината. Спецкомбинат – коммунальное предприятие, трудовые договоры с руководителями коммунальных предприятий подписывает мэр Кременчуга.


Однажды он уже подписывал договор со Стефаненко, когда назначал его директором коммунальной аптеки №90 в октябре 2017 года. Должность директора тогда была создана специально для Стефаненко. Ранее в штатном расписании аптеки №90 её не было.


Тогда, в 2017-м, заведующего аптекой Ботвину понизили в звании – сделали заведующим одного из аптечных пунктов аптеки, а Стефаненко возглавил всё предприятие. Сейчас (по состоянию на январь 2020 года) Ботвина снова руководит аптекой № 90.


Первого декабря 2017-го на открытии аптечного пункта на Молодежном, мэр Кременчуга Виталий Малецкий представил прессе нового директора Виталия Стефаненко. Стефаненко тогда называли человеком Шаповалова и конкретно человеком первого вице-мэра Пелипенко. Стефаненко приехал в Кременчуг из Алчевска, где он долгое время жил и работал.


«ТелеграфЪ» тогда спросил мэра Кременчуга Виталия Малецкого о причинах назначения Стефаненко и создания дополнительной должности директора аптеки. Мэр ответил:


– Є певні управлінські процеси, у нас є своє бачення розвитку комунального підприємства «Аптека №90», тому пішли саме таким шляхом.


В 2018-м аптека №90 сработала с убытком (2016-й она закончила с прибылью). В 2019-м Стефаненко уволился.


В этом же году он стал соучредителем ООО «Смайл клиник», которая собиралась оказывать гражданам медицинские услуги, в том числе стоматологические. «Смайл клиник» сразу же получила в аренду приличный кусок коммунального помещения – часть помещения закрытой коммунальной стоматполиклиники на Молодежном.  Районные коммунальные стоматполилкиники в 2018 году были закрыты по инициативе команды власти и лично мэра Малецкого. Депутаты горсовета это решение дружно поддержали.


 


Став соучредителем частной стоматклиники, Стефаненко в том же году занял пост заместителя директора коммунального спецкомбината ритуальных услуг. А 29 декабря стал исполняющим обязанности директора этого комбината – неудача в коммунальной аптеке № 90 не помешала ему получить очередной пост в коммунальном предприятии.


Вот такой светлый путь прошел в Кременчуге руководитель коммунальных предприятий Стефаненко – от руководителя коммунальной аптеки до руководителя коммунального спецкомбината ритуальных услуг.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: аптека покойник похоронный комбинат сстоматклиника последняя пломба похороны Виталий Малецкий

Комментарии: 1

865
hunter:
Сегодня, 18:08

Вот Вам и похоронная мафия во главе с мером.


+14
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