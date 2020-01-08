«ТАС» Тігіпка купила в Полтаві вагонобудівний завод

Група «ТАС» Сергія Тігіпка на торгах СЕТАМ придбала головний виробничий корпус, який раніше належав «Полтавахіммашу», та отримала право власності на цю нерухомість. Про це повідомляє прес-служба компанії.





Зазначається, що вартість придбання - 36,04 млн грн. Загальна площа виробничого корпуса - 56,5 тисяч кв.м.



Групі належать також «Дніпровагонмаш» і «Кременчуцький сталеливарний завод», який виробляє вагонне литво. Завод «Полтавахіммаш» спеціалізується на виробництві цистерн і раніше входив до групи «Азовмаш».





«ТАС» планує інвестувати у відновлення і розвиток виробництва вітчизняних залізничних і автомобільних цистерн для

перевезення виготовленої продукції як усередині країни, так і на експорт, зазначається в повідомленні.