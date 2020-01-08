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«ТАС» Тігіпка купила в Полтаві вагонобудівний завод

Сегодня, 16:41 Просмотров: 851

 

Групі вже належить «Кременчуцький сталеливарний завод»

Група «ТАС» Сергія Тігіпка на торгах СЕТАМ придбала головний виробничий корпус, який раніше належав «Полтавахіммашу», та отримала право власності на цю нерухомість. Про це повідомляє прес-служба компанії.


Зазначається, що вартість придбання - 36,04 млн грн. Загальна площа виробничого корпуса - 56,5 тисяч кв.м.

Групі належать також «Дніпровагонмаш» і «Кременчуцький сталеливарний завод», який виробляє вагонне литво. Завод «Полтавахіммаш» спеціалізується на виробництві цистерн і раніше входив до групи «Азовмаш».


«ТАС» планує інвестувати у відновлення і розвиток виробництва вітчизняних залізничних і автомобільних цистерн для
перевезення виготовленої продукції як усередині країни, так і на експорт, зазначається в повідомленні.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: завод вагоностроительный завод Полтава

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