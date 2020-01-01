«Кремінь» всуху обіграв «Металіст 1925» та завоював золоті нагороди

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З 10 до 13 січня у Маріуполі в СК «Іллічівець» відбувся футбольний турнір серед юнаків 2008 року народження пам'яті Віктора Прокопенка, видатного футболіста і тренера, уродженця Маріуполя. Вихованці Антона Диндікова «Кремінь» 2008 завоював золоті нагороди, обіграв у фіналі харків'ян. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».









Участь у змаганнях взяли 16 команд з 8 міст України. Турнір проходив в два етапи. У груповому одноколовому раунді, де команди розділили на 4 групи. Лідери груп сформували четвірку претендентів на головний трофей. Ними стали команди ФК «Маріуполь», ДЮСШ 11 «Чорноморець» (Одеса), «Металіст 1925» (Харків), «Кремінь» (Кременчук).

У групі вихованці Антона Диндікова перемогли «Азовсталь» - 4:1(голи: Маляренко Богдан-2, Сокур Назар, Петрикей Михайло), ДЮСШ Херсон 1-0 (гол: Бабич Тимур ) та «Арсенал» - 4:0 (голи: Сокур -2, Горбачов Тимур, Маляренко).

У півфінальних зустрічах харків'яни обіграли азовців в серії пенальті (2: 1), а кременчуцькі футболісти мінімально перемогли одеситів 1:0, гол на рахунку Сергія Столяжа.

В матчі за 1 місце футболісти «Кременя» всуху обіграли «Металіст 1925» - 2:0. У фіналі відзначилися Назар Сокур та Данііл Богдан.





Бронзові нагороди турніру виборола команда ДЮСШ 11 «Чорноморець», в серії пенальті вирвала перемогу у вихованців академії «Маріуполь» - 6:5.

У «Кременя» одразу троє гравців потрапили до когорти найкращих:

Опришко Захар - кращий гравець команди





Бабич Тимур - кращий захисник турніру

Сокур Назар - кращий гравець турніру

Підсумкова таблиця турніру пам'яті Віктора Прокопенка

1. «Кремінь» (Кременчук)

2. «Металіст 1925» (Харків)

3. ДЮСШ 11 «Чорноморець» (Одеса)

4. ФК «Маріуполь»

5. «Металург-2» (Запоріжжя)

6. «Азовсталь» (Маріуполь)

7. «Металург» (Запоріжжя)

8. «Арсенал» (Харків)

9. «Зірка» (Кропивницький)

10. «ДЮСШ» (Херсон)

11. «Освіта» (Херсон)

12. «Авангард» (Каховка)

13. ДЮФК «Черноморець» (Одеса)

14. «Азовсталь 09» (Маріуполь)

15. «ДЮСШ-2» (Херсон)

16. «Металіст-2» (Харків)

Наші хлопці не лише виграли турнір, а й прогулялися новорічним Маріуполем