«Кремінь» всуху обіграв «Металіст 1925» та завоював золоті нагороди

З 10 до 13 січня у Маріуполі в СК «Іллічівець» відбувся футбольний турнір серед юнаків 2008 року народження пам'яті Віктора Прокопенка, видатного футболіста і тренера, уродженця Маріуполя. Вихованці Антона Диндікова «Кремінь» 2008 завоював золоті нагороди, обіграв у фіналі харків'ян. Про це повідомляє пресслужба МФК «Кремінь».
Участь у змаганнях взяли 16 команд з 8 міст України. Турнір проходив в два етапи. У груповому одноколовому раунді, де команди розділили на 4 групи. Лідери груп сформували четвірку претендентів на головний трофей. Ними стали команди ФК «Маріуполь», ДЮСШ 11 «Чорноморець» (Одеса), «Металіст 1925» (Харків), «Кремінь» (Кременчук).
У групі вихованці Антона Диндікова перемогли «Азовсталь» - 4:1(голи: Маляренко Богдан-2, Сокур Назар, Петрикей Михайло), ДЮСШ Херсон 1-0 (гол: Бабич Тимур ) та «Арсенал» - 4:0 (голи: Сокур -2, Горбачов Тимур, Маляренко).
У півфінальних зустрічах харків'яни обіграли азовців в серії пенальті (2: 1), а кременчуцькі футболісти мінімально перемогли одеситів 1:0, гол на рахунку Сергія Столяжа.
В матчі за 1 місце футболісти «Кременя» всуху обіграли «Металіст 1925» - 2:0. У фіналі відзначилися Назар Сокур та Данііл Богдан.
Бронзові нагороди турніру виборола команда ДЮСШ 11 «Чорноморець», в серії пенальті вирвала перемогу у вихованців академії «Маріуполь» - 6:5.
У «Кременя» одразу троє гравців потрапили до когорти найкращих:
Опришко Захар - кращий гравець команди
Бабич Тимур - кращий захисник турніру
Сокур Назар - кращий гравець турніру
Підсумкова таблиця турніру пам'яті Віктора Прокопенка
1. «Кремінь» (Кременчук)
2. «Металіст 1925» (Харків)
3. ДЮСШ 11 «Чорноморець» (Одеса)
4. ФК «Маріуполь»
5. «Металург-2» (Запоріжжя)
6. «Азовсталь» (Маріуполь)
7. «Металург» (Запоріжжя)
8. «Арсенал» (Харків)
9. «Зірка» (Кропивницький)
10. «ДЮСШ» (Херсон)
11. «Освіта» (Херсон)
12. «Авангард» (Каховка)
13. ДЮФК «Черноморець» (Одеса)
14. «Азовсталь 09» (Маріуполь)
15. «ДЮСШ-2» (Херсон)
16. «Металіст-2» (Харків)
Наші хлопці не лише виграли турнір, а й прогулялися новорічним Маріуполем