Мерія Кременчука встановила нові тарифи на тепло і гарячу воду для КремТЕЦ: чи стане дешевше?

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Тариф на тепло для населення знизили на 7,3%, на гарячу воду на 17,6% (з урахуванням ПДВ). Але йдеться про чинний тариф (без урахування коригувань вартості опалення, які ввів уряд)

17 січня виконком Кременчуцької міськради на своєму засіданні встановив нові тарифи на теплову енергію та гарячу воду для всіх категорій споживачів. Тарифи пораховані відповідно до чинного закону про ЖКП та нової методики.





Якими будуть тарифи для населення:

Постачання теплової енергії: 1853,26 грн/Гкал (проти 1998,64 грн/Гкал) - зниження 7,3%

Постачання гарячої води: один тариф 105,13 грн (проти 127,58 грн та 107,02 за 1 куб.м) – зниження на 17,6% (якщо рахувати від найбільшого тарифу – з рушникосушаркою).

Для населення послуга з постачання тепла коштуватиме на 7,3% дешевше (з урахуванням ПДВ). Як зазначила Ольга Ревега, суми в рахунках зменшаться від 70 до 146 грн (залежно від площі квартири), порівняно з чинним тарифом за гігакалорію. Зауважимо: ми порівнюємо сам тариф, а не коригування нарахувань залежно від вартості газу, яке з грудня ввів уряд.



Гаряча вода для трьох мешканців, за підрахунками ТЕЦ, обійдеться на 176 грн дешевше для трьох мешканців квартири.





Попередньо КремТЕЦ провела обговорення нових тарифів, про плановані тарифи ми вже писали. Один з читачів «Телеграфа» запитує, чому вказаний лише один тариф на воду, адже наразі діють два тарифи: з рушникосушаркою та без рушникосушарки.





Як пояснив ТЪ Іван Москалик, директор департаменту ЖКГ, новий Закон «Про житлово-комунальні послуги» вводить нову класифікацію послуг, і відповідно до нього є лише одна послуга – «постачання гарячої води», тобто за фактом споживачі з рушникосушарками та без них платитимуть однаково. (Попередні тарифи буди обраховані ще за старого закону про ЖКП, і послуги мали інші назви.)





- Нам теж це не зрозуміло, написали запит, чекаємо роз’яснень, - додав Іван Москалик.





Нові тарифи КремТЕЦ набудуть чинності після опублікування. Проте вступлять у дію лише після того, як споживачі визначаться з моделлю договірних відносин і укладуть договори на нові послуги. На це дається час до 1 травня 2020 року. З 1 травня тарифи набудуть чинності, навіть якщо ви не кладете договір – вважатиметься, за замовчуванням, що ви обрали індивідуальну форму.









Під час виконкому обговорювали питання й про те, що побутовим споживачам, по суті, невигідно укладати нові договори до 1 травня – зараз, після коригування нарахувань на вартість газу, за фактом, опалення обходиться дешевше, ніж за умови сьогоднішнього зниження тарифів КремТЕЦ.



