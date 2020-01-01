«Кременчуцька ТЕЦ» знизить тариф на тепло для населення на 7,3%, на гарячу воду на 17,6%

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» знизить кінцевий тариф на відпуск теплової енергії для населення на 7,8%. Так, сьогодні, 9 січня, про зниження тарифів поінформували під час слухань. Нові тарифи ще має затвердити виконком Кременчуцької міської ради.
|
Найменування показника
|
Од. виміру
|
Для потреб споживачів
|
насе-лення
|
релігій-них органі-зацій
|
бюджет-них установ
|
інших спожива-чів
|
управи-телів
|
Тариф на теплову енергію (послугу постачання теплової енергії)
|
грн/Гкал
|
1544,38
|
1533,46
|
1525,79
|
1518,91
|
-
|
Тариф на послугу постачання гарячої води
|
грн/м3
|
87,61
|
-
|
82,59
|
82,26
|
83,50
Звертаємо увагу, що у таблиці представлені тарифи без ПДВ. Якщо зробити розрахунки з ПДВ і порівняти, матимемо такі тарифи для населення:
У нових тарифах закладена вартість газу 5500 грн за тисячу кубометрів. Проте паливна складова у тарифах зменшилася – за рахунок цього й відбулося зниження. Разом з тим, зросли тарифи на воду, електроенергію, витрати на матеріали та оплату праці, що теж враховано в новому тарифі, поінформував Андрій Щербань, директор КремТЕЦ.
Нові тарифи після затвердження виконкомом вступлять у дію з 1 травня цього року – саме до цього часу закон «Про житлово-комунальні послуги» дає можливість споживачам теплової енергії визначатися з типом договірних відносин з надавачами послуг. Це мають робити співвласники будинків на зборах. Якщо до 1 травня споживачі не визначаться, вважатиметься, що вони обрали індивідувальну форму договору.
На даний час, як поінформувало керівництво КремТЕЦ, співвласники жодного з будинків, яким постачає теплову енергію КремТЕЦ, не уклали нові угоди.
До 1 травня діятимуть старі тарифи. Також Постанова КМУ зобов’язує постачальників щомісяця робити коригування нарахувань на вартість газу.
P.S. Інформування відбувалося у порожній залі, адже споживачі працюють і не можуть прийти й послухати про нові тарифи о восьмій ранку в будній день.