«Кременчуцька ТЕЦ» знизить тариф на тепло для населення на 7,3%, на гарячу воду на 17,6%

Сегодня, 10:47 Просмотров: 1 419 Комментариев: 20

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» знизить кінцевий тариф на відпуск теплової енергії для населення на 7,8%. Так, сьогодні, 9 січня, про зниження тарифів поінформували під час слухань. Нові тарифи ще має затвердити виконком Кременчуцької міської ради.





Розмір планованих тарифів (без ПДВ)

Найменування показника Од. виміру Для потреб споживачів насе-лення релігій-них органі-зацій бюджет-них установ інших спожива-чів управи-телів Тариф на теплову енергію (послугу постачання теплової енергії) грн/Гкал 1544,38 1533,46 1525,79 1518,91 - Тариф на послугу постачання гарячої води грн/м3 87,61 - 82,59 82,26 83,50

Звертаємо увагу, що у таблиці представлені тарифи без ПДВ. Якщо зробити розрахунки з ПДВ і порівняти, матимемо такі тарифи для населення:

Постачання теплової енергії: 1853,26 грн/Гкал (проти 1998,64 грн/Гкал) - зниження 7,3%

(проти 1998,64 грн/Гкал) - зниження 7,3% Постачання гарячої води: 105,13 грн (проти 127,58 грн за 1 куб.м) – зниження на 17,6%.

У нових тарифах закладена вартість газу 5500 грн за тисячу кубометрів. Проте паливна складова у тарифах зменшилася – за рахунок цього й відбулося зниження. Разом з тим, зросли тарифи на воду, електроенергію, витрати на матеріали та оплату праці, що теж враховано в новому тарифі, поінформував Андрій Щербань, директор КремТЕЦ.





Нові тарифи після затвердження виконкомом вступлять у дію з 1 травня цього року – саме до цього часу закон «Про житлово-комунальні послуги» дає можливість споживачам теплової енергії визначатися з типом договірних відносин з надавачами послуг. Це мають робити співвласники будинків на зборах. Якщо до 1 травня споживачі не визначаться, вважатиметься, що вони обрали індивідувальну форму договору.





На даний час, як поінформувало керівництво КремТЕЦ, співвласники жодного з будинків, яким постачає теплову енергію КремТЕЦ, не уклали нові угоди.





До 1 травня діятимуть старі тарифи. Також Постанова КМУ зобов’язує постачальників щомісяця робити коригування нарахувань на вартість газу.





P.S. Інформування відбувалося у порожній залі, адже споживачі працюють і не можуть прийти й послухати про нові тарифи о восьмій ранку в будній день.