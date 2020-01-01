Топ новость, Кременчуг, Потребитель

«Кременчуцька ТЕЦ» знизить тариф на тепло для населення на 7,3%, на гарячу воду на 17,6%

Сегодня, 10:47 Просмотров: 1 419 Комментариев: 20

 

Зменшення відбудеться завдяки зниженню тарифів на виробництво, які затвердила підприємству НКРЕКП

ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» знизить кінцевий тариф на відпуск теплової енергії для населення на 7,8%. Так, сьогодні, 9 січня, про зниження тарифів поінформували під час слухань. Нові тарифи ще має затвердити виконком Кременчуцької міської ради.


Розмір планованих тарифів (без ПДВ)

Найменування показника

Од. виміру

Для потреб споживачів

насе-лення

релігій-них органі-зацій

бюджет-них установ

інших спожива-чів

управи-телів

Тариф на теплову енергію (послугу постачання теплової енергії)

грн/Гкал

1544,38

1533,46

1525,79

1518,91

-

Тариф на послугу постачання гарячої води

грн/м3

87,61

-

82,59

82,26

83,50

 

Звертаємо увагу, що у таблиці представлені тарифи без ПДВ. Якщо зробити розрахунки з ПДВ і порівняти, матимемо такі тарифи для населення:

  • Постачання теплової енергії:  1853,26 грн/Гкал (проти 1998,64 грн/Гкал) - зниження 7,3%
  • Постачання гарячої води: 105,13 грн (проти 127,58 грн за 1 куб.м) – зниження на 17,6%.

У нових тарифах закладена вартість газу 5500 грн за тисячу кубометрів. Проте паливна складова у тарифах зменшилася – за рахунок цього й відбулося зниження. Разом з тим, зросли тарифи на воду, електроенергію, витрати на матеріали та оплату праці, що теж враховано в новому тарифі, поінформував Андрій Щербань, директор КремТЕЦ.


Нові тарифи після затвердження виконкомом вступлять у дію з 1 травня цього року – саме до цього часу закон «Про житлово-комунальні послуги» дає можливість споживачам теплової енергії визначатися з типом договірних відносин з надавачами послуг. Це мають робити співвласники будинків на зборах. Якщо до 1 травня споживачі не визначаться, вважатиметься, що вони обрали індивідувальну форму договору. 


Нові договори на компослуги: як кременчужанам визначитися, що вигідніше


На даний час, як поінформувало керівництво КремТЕЦ, співвласники жодного з будинків, яким постачає теплову енергію КремТЕЦ, не уклали нові угоди.


До 1 травня діятимуть старі тарифи. Також Постанова КМУ зобов’язує постачальників щомісяця робити коригування нарахувань на вартість газу.


P.S. Інформування відбувалося у порожній залі, адже споживачі працюють і не можуть прийти й послухати про нові тарифи о восьмій ранку в будній день.

6
Автор: Татьяна Донченко
Теги: КремТЕЦ опалення гаряча вода тариф

Комментарии: 20

2 055
evil:
Сегодня, 11:24

У 2018 тариф на виробництво тепла складав 1Гкал=971,21 грн. З цієї суми 93,5% складає вартість палива (газу)

У 2019 тариф на виробництво тепла складає 1Гкал=832,73 грн. З цієї суми 90 % складає вартість палива (газу)

Маємо те, що у структурі тарифу вказані витрати (тарифи на воду, електроенергію, витрати на матеріали та оплату праці) додатково зросли на 3,5%. 

У структурі тарифу на виробництво 1Гкал у 2019 порівняно з 2018 зниження вартості газу складає 16%. Але ж я доводив раніше прості розрахунки, де показано шо у гривневому еквіваленті закупівля газу у 2019 порівняно із 2018 здешевшала на 50%

Усіх шиють в дурні й не соромляться. Шо КремТЕЦ, шо НКРЕКП, шо міська влада. 

 

 


+23
601
antikola:
Сегодня, 11:56

На 45 грн за гкаллориюsmile посмеялись над зелохами, да и все....


+7
2 433
AWM:
Сегодня, 13:03

Цитата: antikola

На 45 грн за гкаллориюsmile посмеялись над зелохами, да и все....

А Вам по другому тарифу расчитали? Вы не л....? 

Можно без эмоций и покраски мозгов в какой-то цвет!

Президент виноват или местная банда свинорчуков?


+4
601
antikola:
Сегодня, 13:45

Цитата: AWM
Вы не л....? 
я не лох, потому что не голосовал за зеленую шмарклю, а в результате да, страдаю как и зелохи, но мне отрадно на них смореть, как они вкушают плоды своих деяний.
Цитата: AWM
Президент виноват или местная банда свинорчуков?
думаю порох конечно, ведь у зеленых он же был виноват в зубожинни и тарифах, почему сейчас бубочка не причём? 


-5
110
Lion:
Сегодня, 13:53

Цитата: antikola
я не лох, потому что не голосовал за зеленую шмарклю, а в результате да, страдаю как и зелохи, но мне отрадно на них смореть, как они вкушают плоды своих деяний.

Ви знаєте я теж за нього не голосував, але не пам'ятаю, шоб при Порошенко в нас дешеве опалення було. То до чого тут ваші образи?


+15
601
antikola:
Сегодня, 14:05

Цитата: Lion
шоб при Порошенко в нас дешеве опалення було
1Гкаллория стоила дешевле, посмотрите платежки.Это раз, а второе- я прекрасно помню как и кто виноватил пороха во всех грехах по тарифам ит.д., почему я сейчас не имею права спросить за это у бенинопоклонников?


-6
2 433
AWM:
Сегодня, 14:19

Цитата: antikola

Цитата: AWM
Вы не л....? 
я не лох, потому что не голосовал за зеленую шмарклю, а в результате да, страдаю как и зелохи, но мне отрадно на них смореть, как они вкушают плоды своих деяний.
Цитата: AWM
Президент виноват или местная банда свинорчуков?
думаю порох конечно, ведь у зеленых он же был виноват в зубожинни и тарифах, почему сейчас бубочка не причём? 

Вам эмоции мешают  рассуждать! Где я упоменул пороха? Я не о каком то призиденте упоменул! А о наших местных грабительских тарифах --виноваты местные казнокрады !!!Которые кременчужан считают лохами.


+9
601
antikola:
Сегодня, 14:29

Цитата: AWM
Где я упоменул пороха?
а я свое сообщение конкретно вам писал? Нет. Вы на него ответили, а не я на ваше.Те кому оно предназначено поняли о чем речь.
Цитата: AWM
А о наших местных грабительских тарифах --виноваты местные казнокрады
а я говорю виновата зеленоколомойская шобла. 

 


-7
143
ori_on:
Сегодня, 14:55

Ну как бы цена больше от местной власти зависит, вместо того что б ругаться между собой заблокируйте дома в день местных выборов фиолетово-суботнико-зависимых бабушек которые выбирают мера и ко.


+6
601
antikola:
Сегодня, 15:11

Цитата: ori_on
цена больше от местной власти зависит
интересно каким образом? я не говорю,что совсем не зависит, но вы формулу формирования тарифа сможете привести? стоимость газа и стоимость его транспортировки тоже от местной власти зависит? 



Цитата: ori_on
фиолетово-суботнико-зависимых бабушек
ну выберут  какое то зеленое наследие, что дальше?


-1
1 032
s2e7r8g:
Сегодня, 15:21

Цитата: antikola

Цитата: Lion
шоб при Порошенко в нас дешеве опалення було
1Гкаллория стоила дешевле, посмотрите платежки.Это раз, а второе- я прекрасно помню как и кто виноватил пороха во всех грехах по тарифам ит.д., почему я сейчас не имею права спросить за это у бенинопоклонников?

Привидите примеры, когда при педро тарифы снижали, или хотябы корректировали с учетом стоимости газа как сейчас. Одни повышения.


+2
107
raduga:
Сегодня, 15:38

Странно у них получается. Вода, э/энергия подорожали, мин. з/п подняли, но это не помешало снизить цену на 17,6% за куб горячей воды, где именно газ и вода основополагающие. А отопление при этих же расчетах "удешевилось" всего на 7,3%. Где логика?


+1
601
antikola:
Сегодня, 15:47

Цитата: s2e7r8g
Привидите
не привиду.( уже приводил сколько стоила гкаллория при порохе и сейчас-напомнить?) Вы приведите пример того, когда зеленая шмаркя хоть что то выполнила из своих ляпаний по роялю?То что тарифы не снизились это я вижу в платежке. Мы сейчас опять же не о порохе-забудте, его нет, -наблюдайте в чем кайф от зеленого кодла.Никакого кумовства....це був початок.



Цитата: raduga
А отопление при этих же расчетах "удешевилось" всего на 7,3%.
отопление это отбор пара с 3 турбины ТЭЦ, при производстве электроэнергии. То есть стоимость газа, который используется при производстве элэнергии учитывается в стоимости эл энергии, или он еще раз учитывается в стоимости тепла этой турбины, вот всегда хотел увидеть формулу расчета ТЭЦ по эл.энергии и теплу.


0
1 032
s2e7r8g:
Сегодня, 15:56

[quote=antikola]

[quote=s2e7r8g]Привидите [/quote]не привиду.( уже приводил сколько стоила гкаллория при порохе и сейчас-напомнить?)...



[quote=raduga]

[/quote]Вспомните еще сколько она при яныке стоила, а лучше при кучме, и при ком она взлетела до таких размеров, и сколько раз снижалась (корректировалась в меньшую сторону) при порохе. 


0
601
antikola:
Сегодня, 16:16

Цитата: s2e7r8g
при ком она взлетела до таких размеров,
в данный момент она взлетела при зеленом роялисте. А теперь он пытается ее снизить до тех размеров, как при порохе и выдать вам-зелелохам за пабеду.А вам нравится, аж в ладохи плескаете....


+3
1 032
s2e7r8g:
Сегодня, 16:27

Цитата: antikola

Цитата: s2e7r8g
при ком она взлетела до таких размеров,
в данный момент она взлетела при зеленом роялисте. ....

Сьогодні на засіданні Кременчуцького міськвиконкому затвердили тарифи на тепло та гарячу воду. Вступлять вони в дію 2 березня цього року...

 

Тарифи на теплову енергію за категоріями споживачів:

для потреб населення – 1 тис 638 грн 99 коп/Гкал (без ПДВ);
для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності) – 1тис 656 грн 64 коп/Гкал (без ПДВ);
для потреб бюджетних установ – 1тис 698 грн 1 коп/Гкал (без ПДВ);
для потреб інших споживачів (крім населення) -1 тис 696 грн 60 коп/Гкал (без ПДВ).
На послугу з централізованого опалення, що надаються населенню:

для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії – 1 тис 998 грн 64 коп/Гкал (з ПДВ);

Ещё вас потыкать в ваши какашки, или сами вспомните при ком цена взлетела?


+1
601
antikola:
Сегодня, 16:36

Цитата: s2e7r8g
1 тис 998 грн 64 коп/Гкал (з ПДВ);
Цитата: s2e7r8g
Вступлять вони в дію
так вступили они когда? открываем платежку за прошый 18 год например или 17 и смотрим при порохе 1565, так что забирайте свои какашки себе.Шмаркля с гончаруком подняла тариф, а теперь коэффициентами пытается чего то там регулировать, при чем неудачно. Еще транспортировку не посчитали за январь , кстати. И стоимость газа( а это основное в тарифе не?) упала в гривне на сколько? а на сколько вы получили коэф? какашечники....ну , хотя если вас устраивает, я только рад за вас.


+1
1 032
s2e7r8g:
Сегодня, 16:40

 

[quote=s2e7r8g]1 тис 998 грн 64 коп/Гкал (з ПДВ);[/quote] [quote=s2e7r8g]Вступлять вони в дію[/quote]так вступили они когда? открываем платежку за прошый 18 год например или 17 и смотрим при порохе 1565, так что забирайте свои какашки себе.Шмаркля с гончаруком подняла тариф, а теперь коэффициентами пытается чего то там регулировать, при чем неудачно. Еще транспортировку не посчитали за январь , кстати. И стоимость газа( а это основное в тарифе не?) упала в гривне на сколько? а на сколько вы получили коэф? какашечники....ну , хотя если вас устраивает, я только рад за вас.

[/quote]Я ж и говорю, платежки времен яныка и кучмы откройте. У вас с памятью туго? 2 березня 2019 року у нас кто призидентом был?


-1
601
antikola:
Сегодня, 16:50

Цитата: s2e7r8g
2 березня
вы летом за отопление платили?
Цитата: s2e7r8g
Я ж и говорю, платежки времен яныка и кучмы откройте.
я открываю платежки при порохе и сейчас и вижу что тариф сейчас выше чем при порохе, что не так? или порох его с мая не дает уменьшить?



это как один заявил на новость о повышении пенсионного возраста

это потому что при порохе миллионы выехали за кордон, налоги платить некому потому надо повысить пенсионный возраст
вместо того,что бы нарастить промпроизводство и настоящий экономический рост а не продажу овгз, предприятий и земли, можно всегда обвинить папередников и нихрена не делать.


+1
1 032
s2e7r8g:
Сегодня, 17:09

Цитата: antikola

Цитата: s2e7r8g
2 березня
вы летом за отопление платили?
Цитата: s2e7r8g
Я ж и говорю, платежки времен яныка и кучмы откройте.
я открываю платежки при порохе и сейчас и вижу что тариф сейчас выше чем при порохе, что не так? или порох его с мая не дает уменьшить?



 

Так а вы откройте платежки за февраль, март и апрель и сравните, плюс откройте платежки за 18 и 17 год и тоже сравните. Как раз при порохе он таким и стал.


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх