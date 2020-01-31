У Кременчуці розпочалася приписка юнаків 2003 року народження

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З-го січня до березня проводиться приписка юнаків 2003 року народження до призовної дільниці Полтавського району. За інформацією пресслужби Кременчуцького військкомату, приписка здійснюється відповідно до статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».





Явці для приписки підлягають всі громадяни, які народились з 1 січня до 31 грудня 2003 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Полтавського району, а також громадяни старшого віку, які не були приписані раніше.





Громадяни, які не отримали особистих повісток, зобов’язані прибути до Полтавського районного військового комісаріату за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 14 до 31.01.2020 року, маючи при собі документи, які засвідчують особу.





На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані звільнити юнаків, яким необхідно прибути для приписки до призовних дільниць на час, необхідний для її проходження та забезпечити їх своєчасну явку.