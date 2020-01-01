Потрапити у Крим через шафу, виграти квиток чи почути чутки у вагоні: Ukraine WOW очима «ТЪ»

Сегодня, 09:27 Просмотров: 269

Встигни на виставку, яка триватиме до кінця зими

Хочете подорожувати Україною у часі й просторі, не покидаючи залізничний вокзал? З нагоди Дня залізничника у Києві на станції Київ-Пасажирський відкрилася інтерактивна виставка Ukraine WOW. «ТелеграфЪ» побував на виставці й ділиться своїми враженнями, як за півдня можна виграти квиток, політати над Києвом, почути історії з потяга та зазирнути до шаф з секретом.





Усі мандрівники лише на одній виставці можуть уявити ніби потягом подорожують Україною. На шляху ви потрапляєте у 7 зон: «Купе», «Перше знайомство», «Відверта бесіда», «Сон», «Зупинка», «Здача купе», «Прибуття». Під час такої «подорожі», за задумом авторів, відвідувачі повинні заново відкрити для себе країну та дізнатися про неї багато нового.





Повелитель валіз та відчути себе в країні велетнів



Чи вдарялися головою об верхню полицю в купе? Тут таких проблем немає, адже є величезне місце для сну з величезним стаканом чаю та яблуком. Натиснув на кнопку - ложка в склянці обертається й можна почути звуки вагону.







Крім супер великого купе є летючі валізи. Тут кожен може себе відчути чарівником, який може змусити валізу літати.





«Багаж - не менш точний ваш портрет, ніж зображення в дзеркалі». І ти думаєш - що саме автори мали на увазі - чи то валізи з одягом, то чи валізи наших уявлень про країну?



Від запахів степу до шуму моря



Тільки в блоці «Зупинка» - понад 40 осередків з цікавими атракціонами, від вітру з моря в Сергіївці, який дмухає в обличчя, до гудіння бджолиного рою чи гулу трибун на стадіоні. Від співу вокзалів України до привітань з різних регіонів. Від маски на свято Маланки до справжнього Каннського лева. Від маленьких старовинних квитків, які давали право вийти на перон, до кримських черепашок, які повертають на берег Чорного моря.





Відправитися у віртуальну реальність



Можна відправитися в подорож по нескінченному Рибальського мосту, політати над озером Синевир і урочищем «Каскади», побачити Київ з висоти Батьківщини-матері, проїхатися в поїзді в кабіні машиніста, прогулятися по оновленому Невицького замку і відвідати «дев'ятку» - найбільшу доменну піч Європи.







Люди їдуть маршрутом Ужгород – Лисичанськ – найкраща можливість побачити всю красу України. Авторам вдалося понад 1600 кілометрів маршруту, який займає 31 годину, вмістили у 10 хвилин.



Побачити унікальні експонати…



На виставці є кілька «вау» експонатів. Наприклад, останній автопортрет Казимира Малевича, скульптури Олександра Архипенка, 10 з 14 букв алфавіту Георгія Нарбута, першу надруковану в Україні книгу – «Апостол» Івана Федорова (1574 рік), барокові царські врата XVIII століття, срібні гривні Київської Русі та унікальну українську кераміку.



… та круті інсталяції

Серце України, яке б'ється швидше, коли ти поруч

Розписаний вручну рожевий вагон, в якому звучать сни і мрії

Стіна з 100 кілограмів бурштину

Інсталяція з українських інь і ян - вугілля і солі

Мазанка з відтвореними малюнками художниці Поліни Райко

Тунель кохання. Дно Чорного моря. Голограма Києво-Могилянської академії

Бездонна печера

12-метрова діорама

100 кг бурштину за склом та під пильною охороною





А ви знали що «ґ» відсвяткувала 400-річний ювілей



Рік народження ґ 1619 рік. Своєю появою ґ завдячує Мелетію Смотрицькому, який у 1619 році випустив книгу «Граматика слов'янська». Фактично це був підручник церковнослов'янської мови, якою послуговуються лише в церкві. Відділяючи «мертву мову» від живих слов'янських, якими розмовляли на вулицях і ринках, Смотрицький допоміг розвитку староукраїнської мови. Багато зі сформованих ним правил є актуальними й для сучасної української літератури.





Багато фактів не лише з мови, культури та мистецтва можна дізнатися на інтерактивній виставці Ukraine WOW.





Рожевий вагон сну або вагон мрій





У зоні сну гостей чекає потяг мрій. Йому дали друге життя, перефарбувавши його у рожевий, а в середині зробили білі й чорні криві лінії.









Притулившись до подушки ти почуєш розмови та мрії українців. Одні розповідають рецепти улюблених страв чи як робитиме пропозицію коханій, інші - історії з війни.







Потрапити у Крим через шафу



Проходячи далі потрапляєш на величезну жовту шафу з багатьма дверцятами.









Відкривши одну з дверцят можна почути як звучать вокзали різних міст, відкривши іншу — як звучать привітання різних регіонів, у третій — народні пісні.



Одна з дверцят веде у кімнату зі спогадами з Криму, який зараз тимчасово анексований Російською Федерацією.







Ще одні дверцята до борщового набору - саме борщу з Полтавщини.







Потрапити у хату Поліни Райко можна також через жовті дверцята. Там маленька українська хата, яка повністю розписана малюнками, що повторюють розпис української художниці-примітивістки. Протягом двох тижнів будиночок розфарбовували співробітники фонду імені художниці. Цікаво, що сама художниця почала малювати у 69 років. Жінка купувала фарби на свою пенсію за копійки, тому невідомо, скільки років зможуть зберігатися її дивовижні малюнки. Обов'язково поїдьте в Олешки, рідне село художниці, там стоїть розписаний нею будинок.









Тут ви зможете озвучити мультфільми про видатних українців та подивитися, як наживо тчуть унікальні українські гобелени.

І головне - самим виловити квиток в один із куточків України.







Та почути серце України. Серце починає битися швидше, коли підходиш ближче.









Як знайти та яка вартість





Інтерактивна виставка розміщується біля 14 колії на київському вокзалі.





Виставка працює з 11.00 до 20.00. Ukraine WOW триватиме до 29 лютого.



Вартість квитків 50 гривень. Для дітей до 12 років, пенсіонерів, учасників бойових дій - безкоштовно за наявності посвідчення.

Усі кошти від продажу квитків будуть спрямовані на соціальні проєкти Укрзалізниці. Для тих хто не бажає стояти в черзі - можна придбати онлайн квиток на сайті concert.ua .