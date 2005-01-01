У Світловодську вбили двох людей (додано)

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За інформацією місцевих ЗМІ, загинули чоловік та жінка. Інформацію про вбивство підтвердили у поліції

Увечері 8 січня у Світловодську вбили двох людей. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання Світловодськ .





За інформацією ЗМІ, яке посилається на власні джерела в поліції, з невстановленої зброї вбили чоловіка 35-40 років та жінку.





Громадський рух Стаття п'ять повідомляє, що загинули жінка 1979 року народження та її співмешканець 1984 року народження. Тіла виявили біля приватного будинку, де вони проживали. Вбитий чоловік нібито був раніше судимий.

Додано: на сайті ГУ Нацполіції у Кіровоградській області повідомляють, що інформувала про вбивство 8 січня близько 19.00 місцева мешканка. Вона розповіла, що невідома особа спричинила вогнепальні поранення її родичам – чоловіку та жінці, віком 36 і 40 років.



Факт знайшов своє підтвердження. На місці пригоди працюють співробітники місцевого відділу поліції, управління карного розшуку та слідства поліції області, інші оперативні підрозділи, експерти та фахівці кінологічного центру.



Поліцейські розшукують осіб, причетних до скоєння особливо тяжкого злочину.



За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».



Якщо вам відома будь-яка інформація про скоєння даного злочину, телефонуйте на 102.