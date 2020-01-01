До уваги кременчужан: змінилися терміни прийому показників лічильників холодної та гарячої води

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 666 Комментариев: 1

Тепер показники слід передавати з 28 (29) числа по 1 число включно – тобто протягом трьох днів до закінчення календарного місяця та протягом першого дня наступного місяця

Надавачі послуг змінюють терміни прийому показників приладів обліку холодної та гарячої води. Оголошення про це розміщене на сайті фірми ВАС (Єдиної комунальної системи), що нараховує платежі, а також на сайтах надавачів послуг.





Починаючи з січня цього року показники приладів обліку холодної та гарячої води будуть прийматися протягом трьох днів до закінчення календарного місяця та протягом першого дня наступного місяця, тобто з 28(29) числа по 1 число включно. Ці показники будуть вважатися прийнятими станом на останній день календарного місяця.





Якщо ви не передасте показник у зазначений період, нарахування за послуги централізованого водопостачання, постачання гарячої води та централізованого водовідведення будуть проводитись згідно з вашим середньодобовим споживанням за попередні 12 місяців.





Як можна передати показники:

за допомогою паблік акаунту у мобільному додатку VIBER (інструкція на сайті ekc.com.ua)

за допомогою сайту у мережі інтернет ekc.com.ua

у інтерактивному режимі, зателефонувавши на мобільний номер 067-000-13-57

у голосовому режимі, зателефонувавши на номер стаціонарного зв`язку 700-357.

Нові терміни передачі показників вводяться у зв`язку зі змінами у законодавстві, зокрема введенням в дію законів України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», «Про житлово-комунальні послуги».