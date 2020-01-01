Вперше Кубок журналіста Дмитра Демиденка розіграють цими вихідними

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12 січня у СК «Політехнік» відбудуться фінальні кубкові матчі з футзалу.

За перемогу у фіналах змагатимуться:

о 10:00 розпочнеться фінал 6 Ліги між командами «АКБ Лінк» - «Теплоенерго»;

розпочнеться фінал 6 Ліги між командами «АКБ Лінк» - «Теплоенерго»; об 11:00 - фінал 5 Ліги між командами «Укрторгтранс » - «Марсель » (Кубок імені Святослава Ждана).





*Святослав Ждан стаяв ще у витоків команди «Дніпро» (1959 рік). Тренер, а з 1968 року головний тренер «Дніпро» (Кременчук). 1975 - 1988 років - голова Федерації футболу Кременчука.

о 12:00 - фінал 4 Ліги між командами «Граліан» - «Брест» (Кубок імені Сергія Загарія)





*Сергій Загарій на аматорському рівні розвивав кременчуцький футбол. Брав участь у всіх турнірах, підтримував більшість команд.





о 13:00 - фінал 2-3 Ліг між командами «АТП-15307» - «Світловодськ» (Кубок імені Михайла Бєлих)





*Михайло Бєлих - головний тренер «Кременя», грав у командах вищої ліги. Під його керівництвом ФК «Нафтохімік» (Кременчук) пройшов шлях від аматорської команди області до команди майстрів у першій лізі. Михайло Бєлих став останнім тренером кременчуцького «Кременя» у вищій лізі чемпіонату України. Він залишався головним тренером команди навіть після того, як вона понизилися в класі, і мав приступити до роботи у першій лізі. Однак, 29 липня 1997 року, за день до змагань, Михайло Бєлих загинув у автокатастрофі.

о 14:00 - фінал 1 Ліги між командами «Транзит сервіс» - «Шарліс» (Кубок імені Дмитра Демиденка)





*Дмитро Демиденко - журналіст, знімав різнопланові сюжети, але його улюбленим був спорт. Дмитро жив спортом та футболом й де проводив багато часу: коментував матчі, робив нарізку відео з ігор «Кременя», знімав сюжети.



