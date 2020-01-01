Студента-іноземця, який під Полтавою з ножем напав на двох чоловіків, відправили до психлікарні

Сегодня, 12:02 Просмотров: 825 Комментариев: 2

Експертиза показала, що підозрюваний має психічне захворювання. Через це міг не усвідомлювати своїх дій

Наприкінці грудня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду розглянула клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу. Мова йде про студента-азербайджанця, який 7 листопада 2019 року напав з ножем на двох чоловіків.





Відомо, що подія сталася у багатоповерхівці в Розсошенцях, що під Полтавою. З ухвали суду стало відомо, що кривава сутичка відбулася на сходовій клітині восьмого поверху. Підозрюваний орендував квартиру в одного з потерпілих. За допомогою ножа студент один раз ударив власника квартири в шию з правої сторони. Після чого також ножем один раз ударив іншого потерпілого в голову, пошкодивши ліве вухо. Далі останній вибив ніж з рук у 25-річного іноземця.









У результаті орендодавець отримав колото-різану рану передньої поверхні шиї. Інший чоловік отримав різану рану лівої вушної раковини з ушкодженням хряща.





8 листопада 2019 року студенту оголосили про підозру за фактом замаху на вбивство. Підозрюваного у той же день посадили під варту на 60 діб.





Під час досудового розслідування підозрюваному призначили комплексну психолого-психіатричну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавської обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева. Комісія дійшла висновку, що студент під час нападу страждав психічним захворюванням у вигляді гострого поліморфного психологічного розладу з симптомами шизофренії. І хворіє на даний час. Вказаний вище психічний розлад позбавляв здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними у вказаний період часу.

Медпрацівники зазначили, що хлопця варто примусово лікувати та госпіталізувати до психіатричного закладу із суворим наглядом.





19 грудня до Октябрського районного суду надійшло клопотання адвоката, подане в інтересах потерпілого. Адвокат клопотав про проведення повторної комплексної психолого-психіатричної експертизи у даному кримінальному провадженні, яке було задоволено 20 грудня у повному обсязі. Проведення експертизи доручено експертам КНП ХОР «Обласної клінічної психіатричної лікарні №3», дана експертиза не може бути проведена в строк відведеного досудового розслідування тобто до 8 січня 2020 року.





Керівником Полтавської місцевої прокуратури клопотав про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги. Представник потерпілого вважав, що дане клопотання є передчасним, оскільки ухвалою слідчого судді задоволено клопотання про проведення повторної психолого-психіатричної експертизи.





У результаті суд задовольнив прокурорське клопотання. Підозрюваного мали помістити до психлікарні. Там він перебуватиме до 8 лютого 2020 року.