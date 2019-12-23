Выставка пушистиков и африканских улиток в Кременчуге!

С 26 декабря по 19 января на пятом этаже ТРК «ГАЛАКТИКА» кременчужане и гости нашего города могут посетить выставку пушистиков и африканских улиток.
На выставке представлены еноты, сурикаты, декоративные кенгуру и олененок, множество пушистых кроликов и морских свинок, и, конечно же, африканские улитки.
На радость детворе и взрослым, пушистиков и улиток можно гладить, кормить и фотографировать – тоже можно!
Подарите хорошее настроение себе и малышам!
Вас ждут каждый день с 10.00 до 20.00. Без перерыва и выходных.
ул. Соборная, 21, ТРЦ "ГАЛАКТИКА"
Тел. для справок 050-976-07-81, 097-978-52-12.