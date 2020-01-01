В Україні для пішоходів-порушників хочуть підвищити штрафи

За рух на заборонений сигнал світлофора або перехід дороги в недозволеному місці хочуть штрафувати мінімум на 255 гривень
Наприкінці грудня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2697, яким хочуть підвищити штрафи для пішоходів. Нардепи планують змінити розміри штрафів у статті 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин).
|Штрафи сьогодні
|Що хочуть змінити
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Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху -
тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху -
тягнуть в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп'яніння,-
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп'яніння,-
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
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Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.