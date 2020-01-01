Кременчуг, Полтавщина

В Україні для пішоходів-порушників хочуть підвищити штрафи

Сегодня, 13:03 Просмотров: 890 Комментариев: 5

   

За рух на заборонений сигнал світлофора або перехід дороги в недозволеному місці хочуть штрафувати мінімум на 255 гривень

Наприкінці грудня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2697, яким хочуть підвищити штрафи для пішоходів. Нардепи планують змінити розміри штрафів у статті 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин).


Пропонують такі зміни:


Штрафи сьогодні Що хочуть змінити

Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху -

тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху -

тягнуть в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп'яніння,-

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі порушення, вчинені особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, які перебувають у стані сп'яніння,-

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 13 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Порушення, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
4
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: grivna.ks.ua
Теги: пешеход штрафы

Комментарии: 5

214
Джо:
Сегодня, 13:05

если бы еще штрафовали!


+17
3 340
Дмитрий:
Сегодня, 13:24

Нормальная таблица штрафов :-)

Трезвым 15 минимумов штраф, а пьяным за то же нарушение 13.

 


+15
178
ТимТимыч:
Сегодня, 14:17

Цитата: Дмитрий

Нормальная таблица штрафов :-)

Трезвым 15 минимумов штраф, а пьяным за то же нарушение 13.

 

Жалеют, видимо,  "бедненьких"любителей алкоголя - они же в генделе или маркете денежки уже потратили.
И трезвый все видит, когда дорогу перебегает, а у "синячка" глазоньки залиты, головушка "бо-бо", мозжечек в отключке, ноженьки тело несут слабо


+6
1 125
inattentive:
Сегодня, 15:59

И что , пешеходы с паспортами ходят ? Как личность узнавать будут ? Ведь пешеход носить, предъявлять документы или признаваться в их наличии не обязан. На крайний случай могут "промурыжит" тройку часов в отделении. Потом после всех выяснений окажется что это первое нарушение и нарушители (пешеходы) обойдутся предупреждением. А надо бы "ремнем" !


0
83
Serpan:
Сегодня, 16:56

Цитата: inattentive

И что , пешеходы с паспортами ходят ? Как личность узнавать будут ? Ведь пешеход носить, предъявлять документы или признаваться в их наличии не обязан. На крайний случай могут "промурыжит" тройку часов в отделении. Потом после всех выяснений окажется что это первое нарушение и нарушители (пешеходы) обойдутся предупреждением. А надо бы "ремнем" !

Тут вы не правы. Даже если нерадивого человека промурыжат три часа в отделении это уже можно считать наказанием. И в следующий раз его бестолковая головушка уже немножко подумает, стоит так делать или нет....возможно...может быть.....но это не точно


0
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