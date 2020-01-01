Происшествия

Уехала в Луганск и не вернулась: родственники из Кременчуга ищут Викторию Гречко

Сегодня, 13:34 Просмотров: 1 662 Комментариев: 1

 

С 2017 года женщина перестала выходить на связь

В 2020 году в кременчугскую полицию обратились родственники 37-летней Виктории Викторовны Гречко с просьбой разыскать её. Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, Виктория Гречко является уроженкой Луганской области и последние годы проживала вместе с сыном у родственников в Кременчуге.


В 2017 году она поехала в Луганск и с тех пор связь с ней пропала. Сын женщины проживает в Кременчуге с бабушкой.


Если у вас есть информация относительно Виктории Гречко, которая поможет установить её местонахождение, сообщите в полицию по номерам: (099) 793-35-04, (068) 872-85-58 або 102.

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Автор: solod
Теги: розыск Виктория Гречко

Комментарии: 1

54
ekobilske:
Сегодня, 15:32

Поехала в Луганск.


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