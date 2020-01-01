Уехала в Луганск и не вернулась: родственники из Кременчуга ищут Викторию Гречко

Сегодня, 13:34 Просмотров: 1 662 Комментариев: 1

В 2020 году в кременчугскую полицию обратились родственники 37-летней Виктории Викторовны Гречко с просьбой разыскать её. Как сообщили в Кременчугском отделе полиции, Виктория Гречко является уроженкой Луганской области и последние годы проживала вместе с сыном у родственников в Кременчуге.





В 2017 году она поехала в Луганск и с тех пор связь с ней пропала. Сын женщины проживает в Кременчуге с бабушкой.





Если у вас есть информация относительно Виктории Гречко, которая поможет установить её местонахождение, сообщите в полицию по номерам: (099) 793-35-04, (068) 872-85-58 або 102.