КремТЕЦ та КП «Теплоенерго» виставили кременчужанам за грудень «полегшені» рахунки за тепло і гарячу воду

Сегодня, 12:12 Просмотров: 2 007 Комментариев: 7

Люди отримали у січні платіжки за грудень вже з перерахунком

Кременчужани у січні почали отримувати рахунки (за грудень) на опалення і гарячу воду вже з коригуванням нарахувань. При цьому вартість опалення та гарячої води знизили обидва постачальники тепла: і КП «Теплоенерго», і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».





Як повідомили у абонвідділі КП «Теплоенерго», підприємство встигло «дати команду» про перерахунок на ВАС (фірму, що здійснює розрахунок).





Відповідно до платіжок та інформації, яку ТЪ повідомив Андрій Щербань, директор КремТЕЦ, вартість опалення підприємство скоригувало на 21%, а гарячої води – на 20%, так само, як і комунальне підприємство «Теплоенерго».





Надалі, відповідно до постанови уряду, теплопостачальники щомісяця коригуватимуть рахунки (без зміни тарифу) залежно від ціни на газ.



