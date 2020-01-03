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КремТЕЦ та КП «Теплоенерго» виставили кременчужанам за грудень «полегшені» рахунки за тепло і гарячу воду

Сегодня, 12:12 Просмотров: 2 007 Комментариев: 7

 

Люди отримали у січні платіжки за грудень  вже з перерахунком

Кременчужани у січні почали отримувати рахунки (за грудень) на опалення і гарячу воду вже з коригуванням нарахувань. При цьому вартість опалення та гарячої води знизили обидва постачальники тепла: і КП «Теплоенерго», і ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».


Як повідомили у абонвідділі КП «Теплоенерго», підприємство встигло «дати команду» про перерахунок на ВАС (фірму, що здійснює розрахунок).


Відповідно до платіжок та інформації, яку ТЪ повідомив Андрій Щербань, директор КремТЕЦ, вартість опалення підприємство скоригувало на 21%, а гарячої води – на 20%, так само, як і комунальне підприємство «Теплоенерго».


Надалі, відповідно до постанови уряду, теплопостачальники щомісяця коригуватимуть рахунки (без зміни тарифу) залежно від ціни на газ.


Гончарук пообіцяв зниження сум у платіжках за тепло до 30%


3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Теплоенерго КремТЕЦ перерахунок опалення

Комментарии: 7

53
ekobilske:
Сегодня, 13:30

Интересно как и где это удешевление (по факту у меня на 200 грн) вылезет дальше.


+2
80
JJAbrams:
Сегодня, 13:45

У меня в платежке вот такое:

 

 

Нарахована сума  - 1700

Сплачую - 1326

 

Ваша частка вiд загальнобудинкової площi:0.969%.Витрати за лiч-ом(Гкал):87.7888 Ваша частка за лiч-ом(Гкал):0.851 Тариф:1Гкал=1998.64грн.


* -374.19 - перерах.у з"язку зi зниженням цiни на газ, коеф. -0.220

 

 

По факту перерасчет произошел.


0
2 050
evil:
Сегодня, 13:53

Надалі, відповідно до постанови уряду, теплопостачальники щомісяця коригуватимуть рахунки (без зміни тарифу) залежно від ціни на газ.

В такой формулировке сразу становится очевидным, что если цена закупки газа вдруг вернется на позиции 2018г. ($339,2/тыс. куб.м.
), то тарифа за 1Гкал=1565.8400грн (как при шоколадном барыге) населению Кременчуга не видать. Я думаю что если так, то гигакалория скаканет сразу до 3000 тыс. грн. Барыгу то убрали от корыта, теперь при квартальном кодле тарифы сразу стали простые, доступные, прозрачные и справедливые...

Второй момент: если щомісяця коригуватимуть рахунки (без зміни тарифу)....какой смысл завтра приглашать на "послухать про нові тарифи"? ППР? (посидели, по***дели, разбежались)

 


+10
249
wtf100500:
Сегодня, 14:25

У меня оплата по квадратуре, в  прошлом месяце они считали по 37 грн за квадрат, в этом насчитали по 43, а потом перерасчет на 33грн\квадрат. Непонятно с чего вдруг разница на 5 гривен была на квадрате... 


0
585
antikola:
Сегодня, 14:25

Цитата: evil
.какой смысл завтра приглашать на "послухать про нові тарифи"?
там будут втирать про подорожание транспортировки газа, что повлияет и на тариф....
Цитата: JJAbrams
-374.19
вы посмотрите сколько ваша частка в прошлом месяце, и получите не 374, а около 200 грн дешевле.


0
2 050
evil:
Сегодня, 14:38

Цитата: antikola
там будут втирать про подорожание транспортировки газа, что повлияет и на тариф....

Не...ну если он будет выше действующего, то это меняет дело))) Игарь Калович Каломойский имеет полное право измываться над 80-ю % своих кременчугских избирателей...Роблять це разом!


0
1
deimonseed:
Сегодня, 15:28

А у меня нет перерасчета. Я заключил договор согласно с решением сборов ОСББ. Тариф 1799,46грн. Во как! В теплоэнерго сказали звоните в спортлото и смотрите решение горсовета. В решении горсовета на графике и в таблице указан только тариф 1949, который и скорректирован. Шах и мат!  


0
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