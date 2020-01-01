У Харкові презентували вражаючі знахідки археологів, які знайшли на Полтавщині

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В одному з курганів, які досліджували науковці у 2019 році, виявили жіноче поховання

На виставці «Підсумки польових археологічних досліджень 2019 року» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна показали вражаючі знахідки археологів, які знайшли на Полтавщині. За інформацією пресслужби університету, відвідувачі виставки могли побачити цікаві артефакти, які мають широкий хронологічний охват: від кам’яної доби до середньовіччя.





У 2019 році науковці провели науково-дослідні роботи у некрополі Скоробір, в окрузі Більського городища на Полтавщині. Там вони дослідили два кургани.





- У першому, який був пограбований ще у давнину, знайшли тільки глиняну миску, черпак та бронзову бляшку у вигляді голови тварини, також там збереглись залишки дерев’яної поховальної конструкції, - розповіла директорка Музею археології Каразінського університету Ірина Шрамко.





А от в іншому кургані поховання збереглося не пограбованим. Більшість речей вдалось зафіксувати «in situ» (цей вислів означає артефакти, які не були переміщені зі свого початкового місця розташування). Цілісність могили дала змогу встановити риси поховального обряду.





- У дерев’яному склепі було поховано молоду жінку з прикрасами – браслет, шпильки, намисто, золота діадема. Нам уперше вдалось зафіксувати особливості будови жіночого головного вбрання середини VI ст. до н.е. Поряд з нею були покладені металеве люстерко, посуд, кам’яне блюдо. Цікавим є той факт, що окремо, у південно-східному куті склепу, були залишені предмети кінської вузди та військового спорядження, проте поховання чоловіка ми не виявили, – прокоментувала Ірина Шрамко.