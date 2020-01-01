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Новый дизель-поезд КВСЗ сломался на пути в аэропорт Борисполь: УЗ выдвинет претензии заводу

Сегодня, 11:01 Просмотров: 2 064 Комментариев: 6

 

Поезд совершил вынужденную остановку, но сегодня снова вышел на маршрут

Новый дизель-поезд КВСЗ, курсирующий от Центрального ж/д вокзала Киева до аэропорта Борисполь, 7 января в 13.30 сломался в пути и был вынужден остановиться, сообщают в пресс-службе «Укрзалізниці».

«Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолеты. Их пересадили в другой состав и доставили до аэропорта», – говорится в сообщении. 


Также в УЗ подчеркнули, что ведут коммуникацию с Крюковским вагонзаводом, проведут расследование случая и выдвинут соответствующие претензии заводу-изготовителю.

В пресс-службе КВСЗ отметили, что запуск новой железнодорожной техники в постоянную работу, введение ее в эксплуатацию - это отдельное испытание. Продолжается отладка механизмов под конкретные условия работы: профиль пути, особенности маршрута, наработкой опыта вождения, наконец. И на первых порах могут случиться непредвиденные ситуации, даже отказ техники.

Но работники службы сопровождения и отдела сервисного обслуживания КВСЗ совместно со специалистами Украинского железнодорожной скоростной компании оперативно выяснили причину этого отказа и устранили ее.

Сегодня, 8 января, дизель-поезд продолжит работу на линии.

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1
Автор: Руслана Горгола Источник фото: lb.ua
Теги: КВСЗ Укрзалізниця поезд

Комментарии: 6

831
hunter:
Сегодня, 11:07

Ну заколдованное там место.


+6
80
JJAbrams:
Сегодня, 11:33

Продолжается отладка механизмов под конкретные условия работы: профиль пути, особенности маршрута
а я думал у нас унифицированные жд пути


+4
200
stronzo:
Сегодня, 11:52

Блин, 21 век, спутники, электрокары, безпилотные вагончики в аэропорту Франкуфурта как пример, оплата телефоном и тысячи всяких технологий вошедших в обыденную жизнь. Но нет, только дизель-поезд! Ну не умеете, пригласите вы китайцев/японцев, они вам новую трассу надземную сделают еще и техникой обеспечат на магнитной подушке. Если воровать не будете - не сильно дороже дизеля получится. Да и сами, может, чему-то полезному научитесь (если такая задача вообще имеется). 


+3
154
DarkFolko:
Сегодня, 13:19

Цитата: stronzo

Блин, 21 век, спутники, электрокары, безпилотные вагончики в аэропорту Франкуфурта как пример, оплата телефоном и тысячи всяких технологий вошедших в обыденную жизнь. Но нет, только дизель-поезд! Ну не умеете, пригласите вы китайцев/японцев, они вам новую трассу надземную сделают еще и техникой обеспечат на магнитной подушке. Если воровать не будете - не сильно дороже дизеля получится. Да и сами, может, чему-то полезному научитесь (если такая задача вообще имеется). 

 

увы, но немного не правы... Действительно себестоимость движения поезда дешевая, но строительство и обслуживание магнитных линий крайне дорогое и сложное мероприятие, а у нас порой для ремонта диодных светофоров нужно вызывать отдельного специалиста (минимум со столицы)... лучше б хотябы сначала до ума доводили текущие идеи.

 


+2
227
Кавоман:
Сегодня, 14:24

 «Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолеты. Их пересадили в другой состав и доставили до аэропорта», – говорится в сообщении. 

Respect залізничникам. 

 

Хейтерам хотів би нагадати, скільки проблем було з Хюндаями на початку експлуатації? А зараз чутно?

Сподіваюся проблему вирішать і вона більше не повториться.

 

Цитата: stronzo

Блин, 21 век, спутники, электрокары, безпилотные вагончики в аэропорту Франкуфурта как пример, оплата телефоном и тысячи всяких технологий вошедших в обыденную жизнь. Но нет, только дизель-поезд! Ну не умеете, пригласите вы китайцев/японцев, они вам новую трассу надземную сделают еще и техникой обеспечат на магнитной подушке. Если воровать не будете - не сильно дороже дизеля получится. Да и сами, может, чему-то полезному научитесь (если такая задача вообще имеется). 

 

Товарісч, ви до кого звертаєтесь?

 


0
170
orca:
Сегодня, 14:50

Стесняюсь спросить - а гиперлуп уже скоро построят???

Товарищ Омелян же обещал...


+3
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