Новый дизель-поезд КВСЗ сломался на пути в аэропорт Борисполь: УЗ выдвинет претензии заводу

Сегодня, 11:01 Просмотров: 2 064 Комментариев: 6

Поезд совершил вынужденную остановку, но сегодня снова вышел на маршрут

Новый дизель-поезд КВСЗ, курсирующий от Центрального ж/д вокзала Киева до аэропорта Борисполь, 7 января в 13.30 сломался в пути и был вынужден остановиться, сообщают в пресс-службе «Укрзалізниці».





«Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолеты. Их пересадили в другой состав и доставили до аэропорта», – говорится в сообщении.

Также в УЗ подчеркнули, что ведут коммуникацию с Крюковским вагонзаводом, проведут расследование случая и выдвинут соответствующие претензии заводу-изготовителю.



В пресс-службе КВСЗ отметили, что запуск новой железнодорожной техники в постоянную работу, введение ее в эксплуатацию - это отдельное испытание. Продолжается отладка механизмов под конкретные условия работы: профиль пути, особенности маршрута, наработкой опыта вождения, наконец. И на первых порах могут случиться непредвиденные ситуации, даже отказ техники.





Но работники службы сопровождения и отдела сервисного обслуживания КВСЗ совместно со специалистами Украинского железнодорожной скоростной компании оперативно выяснили причину этого отказа и устранили ее.



Сегодня, 8 января, дизель-поезд продолжит работу на линии.