Новый дизель-поезд КВСЗ сломался на пути в аэропорт Борисполь: УЗ выдвинет претензии заводу

Новый дизель-поезд КВСЗ, курсирующий от Центрального ж/д вокзала Киева до аэропорта Борисполь, 7 января в 13.30 сломался в пути и был вынужден остановиться, сообщают в пресс-службе «Укрзалізниці».
Также в УЗ подчеркнули, что ведут коммуникацию с Крюковским вагонзаводом, проведут расследование случая и выдвинут соответствующие претензии заводу-изготовителю.
В пресс-службе КВСЗ отметили, что запуск новой железнодорожной техники в постоянную работу, введение ее в эксплуатацию - это отдельное испытание. Продолжается отладка механизмов под конкретные условия работы: профиль пути, особенности маршрута, наработкой опыта вождения, наконец. И на первых порах могут случиться непредвиденные ситуации, даже отказ техники.
Но работники службы сопровождения и отдела сервисного обслуживания КВСЗ совместно со специалистами Украинского железнодорожной скоростной компании оперативно выяснили причину этого отказа и устранили ее.
Сегодня, 8 января, дизель-поезд продолжит работу на линии.