Новый дизель-поезд КВСЗ вышел на маршрут Kyiv Boryspil Express

Вчера, 16:45 Просмотров: 1 922 Комментариев: 2

Дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагонзавода сегодня, 27 декабря, отправился в первый рейс с пассажирами по маршруту между Центральным ж/д вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. Об этом сообщает ЦТС .





Пассажирами первого рейса Kyiv Boryspil Express, помимо обычных пассажиров, стали журналисты, представители УЗ и КВСЗ.









Поезд состоит из трех вагонов. Наиболее просторным является промежуточный вагон, в котором предусмотрено 61 место по схеме 2х2, имеется санитарный модуль. В одном из головных вагонов 58 мест по схеме 2х3, там же имеется купе стюарда. В другом головном вагоне - 51 место, в этом вагоне находится санитарный модуль увеличенного размера для пассажиров с особыми потребностями, есть место для колясок. Всего поезд рассчитан на 470 пассажиров с учетом стоячих мест.









Пассажирские места оборудованы индивидуальными розетками с USB-разъемами, в салоне установлены информационные мониторы, также имеется три салонных кондиционера инверторного типа мощностью 26 кВт каждый.





Также была озвучена цена поезда - 177 млн грн. Срок службы составляет 40 лет. Поезд может работать в диапазоне температур от -40°С до +40°С.





Расписание движения:





Напомним, что изначально УЗ планировала закупить у КВСЗ шесть подобных дизель-поездов. Позже стало известно, что УЗ сможет закупить в 2019 году только один ДПКр-3. В проекте финплана АО УЗ на 2020 год закупка каких-либо региональных дизель-поездов не планируется.