Президент звільнив директора Державного бюро розслідувань

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу. Указ про це розміщений на сайті президента.
Згідно з указом №961/2019, тимчасово виконувати обов’язки Директора Державного бюро розслідувань буде Венедіктова Ірина Валентинівна.
Із сайту Верховної Ради відомо, що Ірина Венедіктова - народна депутатка від «Слуги народу», №3 у виборчому списку. Раніше обіймала посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
Джерело: itd.rada.gov.ua