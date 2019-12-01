Кременчуг, Украина, Мир

Президент звільнив директора Державного бюро розслідувань

Сегодня, 16:03 Просмотров: 679 Комментариев: 4

 

Вже призначили тимчасово виконуючого обов'язки

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу. Указ про це розміщений на сайті президента.


 


Згідно з указом №961/2019, тимчасово виконувати обов’язки Директора Державного бюро розслідувань буде Венедіктова Ірина Валентинівна.


Із сайту Верховної Ради відомо, що Ірина Венедіктова - народна депутатка від «Слуги народу», №3 у виборчому списку. Раніше обіймала посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.


Джерело: itd.rada.gov.ua

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ДБР

Комментарии: 4

555
antikola:
Сегодня, 16:42

трубе-труба...



Санченко является основателем всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта «СтудМис Украины», а также был соинициатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.


0
815
hunter:
Сегодня, 19:29

Цитата: antikola

трубе-труба...



Санченко является основателем всеукраинского конкурса красоты, сообразительности и таланта «СтудМис Украины», а также был соинициатором проекта Kyiv Free Wi-Fi и координатором в Red Bull Ukraine.

Видать ее для галочки поставили.Вот ЗЕ работает и она работает smile Во клоунада то.


0
555
antikola:
Сегодня, 19:51

докерувались, что прожрали профицитный бюджет, а потом поняли что оказывается промпроизводство почему то не растет с экономическим ростом,а падает, видимо местами попутали....что должно при чем расти....


-1
555
antikola:
Сегодня, 21:58

Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Для СТС это первый купленный со стороны сериал за восемь лет. Ранее показ сериала «Слуга народа» от этой же студии на российском ТНТ ограничился тремя сериями.
это уже липєцкая фабрика, или еще нет?барыга на крови зеленский убивает наших воинов боеприпасами, купленными за эти деньги.


0
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