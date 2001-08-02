Кременчуг, Спорт, Статистика

Зустрічаємо новий рік в тонусі: план заходів на січень

Сегодня, 13:03 Просмотров: 465

 

Вйо на спортивні заходи:)

Дата і час прове-дення

Назва та зміст заходу

Місце проведення

02-08.01

Всеукраїнський шаховий турнір

Оздоровчий комплекс «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта»(с. Омельник, провулок Сонячний, 11)

03.01


10.00

 

Фінальна частина міської  Спартакіади «Зимові канікули-2020» серед команд спортивних шкіл та спортивних клубів

Легкоатлетич-ний манеж

 СК  «Політехнік»

КрНУ ім. Михайла

Остроградського

(просп Свободи, 56)

11-12. 01


11.00

Чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед спортсменів до 18 років

КСДЮСШ з дзюдо (вул. Київська, 85а)

11-12. 01

Чемпіонат України з баскетболу

серед чоловічих команд

(вища ліга) БК «Кремінь» -

БК «Прометей» (м. Кривий Ріг)

Спортивна зала  КДЮСШ №2, (вул. Залудяка, 5)

 

 

15.01

Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Дніпро» (Херсон)

Льодова арена «Айсберг»

 (вул. Київська,77)

 

 

18.01

Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Донбас»

(Дружківка)

Льодова арена «Айсберг»

 (вул. Київська,77)

18-19. 01

Чемпіонат України з баскетболу

серед чоловічих команд (вища ліга)

БК «Кремінь» БК «Нікобаскет»

(Миколаів)

Спортивна зала  КДЮСШ №2, (вул. Залудяка, 5)

 

 

22.01

Чемпіонат  України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Динамо» (Харків)

Льодова арена «Айсберг»

 (вул. Київська, 77)

 

24-25. 01


11.00

Чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед спортсменів до 21 років

КСДЮСШ з дзюдо вул. Київська, 85а)

25-26. 01

Чемпіонат України з хокею з шайбою серед молодших юнаків сезону 2019-2020 років

Льодова арена «Айсберг»

 (вул. Київська,77)

 

 

29.01

Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону

2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Дніпро» (Херсон)

Льодова арена «Айсберг»

 (вул. Київська,77)
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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт афіша афиша заходи
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