Зустрічаємо новий рік в тонусі: план заходів на січень

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Дата і час прове-дення
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Назва та зміст заходу
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Місце проведення
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02-08.01
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Всеукраїнський шаховий турнір
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Оздоровчий комплекс «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта»(с. Омельник, провулок Сонячний, 11)
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03.01
10.00
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Фінальна частина міської Спартакіади «Зимові канікули-2020» серед команд спортивних шкіл та спортивних клубів
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Легкоатлетич-ний манеж
СК «Політехнік»
КрНУ ім. Михайла
Остроградського
(просп Свободи, 56)
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11-12. 01
11.00
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Чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед спортсменів до 18 років
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КСДЮСШ з дзюдо (вул. Київська, 85а)
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11-12. 01
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Чемпіонат України з баскетболу
серед чоловічих команд
(вища ліга) БК «Кремінь» -
БК «Прометей» (м. Кривий Ріг)
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Спортивна зала КДЮСШ №2, (вул. Залудяка, 5)
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15.01
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Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Дніпро» (Херсон)
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Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
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18.01
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Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Донбас»
(Дружківка)
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Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
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18-19. 01
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Чемпіонат України з баскетболу
серед чоловічих команд (вища ліга)
БК «Кремінь» - БК «Нікобаскет»
(Миколаів)
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Спортивна зала КДЮСШ №2, (вул. Залудяка, 5)
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22.01
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Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону 2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Динамо» (Харків)
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Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська, 77)
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24-25. 01
11.00
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Чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед спортсменів до 21 років
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КСДЮСШ з дзюдо вул. Київська, 85а)
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25-26. 01
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Чемпіонат України з хокею з шайбою серед молодших юнаків сезону 2019-2020 років
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Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)
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29.01
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Чемпіонат України з хокею з шайбою серед чоловічих команд сезону
2019-2020 ХК «Кременчук» - ХК «Дніпро» (Херсон)
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Льодова арена «Айсберг»
(вул. Київська,77)