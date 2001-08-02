Зустрічаємо новий рік в тонусі: план заходів на січень

Назва та зміст заходу

Дата і час прове-дення

Фінальна частина міської Спартакіади «Зимові канікули-2020» серед команд спортивних шкіл та спортивних клубів

11-12. 01

11.00

Чемпіонат Полтавської області з дзюдо серед спортсменів до 18 років