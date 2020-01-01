Прокуратура Полтавщини у сусідній області вилучила безакцизних цигарок на 200 мільйонів гривень

Сегодня, 11:10 Просмотров: 297

Незаконні сигарети виробляли на обладнанні тютюнової фабрики, а потім продавали по Україні та навіть планували збувати закордон

Прокуратура Полтавської області спільно з податковою міліцією припинили незаконне виробництво сигарет. Безакцизні тютюнові вироби виготовляли у Дніпропетровській області, - повідомляє пресслужба обласної прокуратури.





За версією слідства, кілька осіб виробляли цигарки із сировини низької якості на обладнанні тютюнової фабрики. Товар продавали через дилерів по всій Україні. Більшість продукції готувалася на експорт.









Під час обшуків у місцях виготовлення та зберігання продукції вилучили понад 150 тисяч кілограмів сировини, майже 40 тисяч пачок тютюнових виробів загальною вартістю понад 200 мільйонів гривень.