Поради для «моржів»: як зануритися у крижану воду без негативних наслідків

Сегодня, 12:05 Просмотров: 151

Завтра, на Водохреща, деякі кременчужани зануряться у крижану річкову воду. Кременчуцьке управління ДСНС нагадує про правила безпеки під час купання:

купатися у присутності медиків та рятувальників;

не вживати алкоголь перед купанням;

обирати для купання водойму з безпечним спуском;

не стрибати та не пірнати у воду;

перебувати у воді не більше 15 секунд;

після виходу із води розтертися рушником і випити теплого чаю;

до води треба підходити у не слизькому, зручному взутті;

не допускати дітей до купання без нагляду дорослих.

Пам'ятайте, що тривале перебування у холодній воді може призвести до переохолодження організму. Під час переохолодження людина бліднішає, з’являється оніміння шкіри, відчуває слабкість у тілі, з’являється сонливість. Температура тіла починає знижуватись.





Не слід думати, що переохолодження мине саме по собі. Як тільки з'являються його симптоми — негайно перейдіть у тепле приміщення. Перша допомога при переохолодженні нескладна — зігрійтесь, посидьте у теплому приміщенні кілька годин, поїжте. У випадку обморожень слід негайно звернутися до лікаря. Якщо немає можливості, терміново переодягніться: зніміть мокрий одяг і загорніться в теплі простирадла та ковдри. Не можна чіпати обморожені ділянки тіла.