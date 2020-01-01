Кременчуг

Поради для «моржів»: як зануритися у крижану воду без негативних наслідків

Сегодня, 12:05 Просмотров: 151

 

ДСНС нагадує декілька правил щодо купання на Водохреща

 

Завтра, на Водохреща, деякі кременчужани зануряться у крижану річкову воду. Кременчуцьке управління ДСНС нагадує про правила безпеки під час купання:

  • купатися у присутності медиків та рятувальників;
  • не вживати алкоголь перед купанням;
  • обирати для купання водойму з безпечним спуском;
  • не стрибати та не пірнати у воду;
  • перебувати у воді не більше 15 секунд;
  • після виходу із води розтертися рушником і випити теплого чаю;
  • до води треба підходити у не слизькому, зручному взутті;
  • не допускати дітей до купання без нагляду дорослих.

Пам'ятайте, що тривале перебування у холодній воді може призвести до переохолодження організму. Під час переохолодження людина бліднішає, з’являється оніміння шкіри, відчуває слабкість у тілі, з’являється сонливість. Температура тіла починає знижуватись.


Не слід думати, що переохолодження мине саме по собі. Як тільки з'являються його симптоми — негайно перейдіть у тепле приміщення. Перша допомога при переохолодженні нескладна — зігрійтесь, посидьте у теплому приміщенні кілька годин, поїжте. У випадку обморожень слід негайно звернутися до лікаря. Якщо немає можливості, терміново переодягніться: зніміть мокрий одяг і загорніться в теплі простирадла та ковдри. Не можна чіпати обморожені ділянки тіла.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Кременчуцьке Управління, Фейсбук
Теги: водохреща купание спасатели
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