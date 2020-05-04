Де завтра в Кременчуці не буде світла
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
5 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
Без електропостачання залишаться ті, хто живе за наступними адресами:
- вул. Леонова, 108-177;
- вул. Залізнична, 19-51;
- вул. Чкалова, 140-142;
- пров.Сівашський, 2в.
- пр-т Свободи, 66;
- вул. Маяковського, 3, 5, 7, 9, 11/1;
- вул. Ватутіна, 1-14;
- пров. Белінського, 7-9;
- пров. Маяковського, 10;
- вул. Ліщинова,
- вул. Космонавтів, 21-48;
- вул. І.Миколайчука, 3-10;
- вул. Чорноморська,
- пров. Космічний,
- пров. Грузинський, 11-27;
- пров. Вагонобудівний,
- пров. Патаржинського.