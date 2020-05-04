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Де завтра в Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 17:35 Переглядів: 682

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

5 травня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, з 6.00 до 18.00 у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


Без електропостачання залишаться ті, хто живе за наступними адресами:

  • вул. Леонова, 108-177;
  • вул. Залізнична, 19-51;
  • вул. Чкалова, 140-142;
  • пров.Сівашський, 2в.
  • пр-т Свободи, 66;
  • вул. Маяковського, 3, 5, 7, 9, 11/1;
  • вул. Ватутіна, 1-14;
  • пров. Белінського, 7-9;
  • пров. Маяковського, 10;
  • вул. Ліщинова,
  • вул. Космонавтів, 21-48;
  • вул. І.Миколайчука, 3-10;
  • вул. Чорноморська,
  • пров. Космічний,
  • пров. Грузинський, 11-27;
  • пров. Вагонобудівний,
  • пров. Патаржинського.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго отключение света график

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