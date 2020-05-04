На Полтавщині з 88 карантинних протоколів: лише для 7 осіб справа завершилася штрафом

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 134

Більшість протоколів завертають для належного оформлення. Лише для одиниць справа завершується фінансовим покаранням

Станом на 28 квітня у Полтавській області до судів надійшло 285 протоколів за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Відповідно до даних Державної судової адміністрації України, через суди пройшли лише 34% протоколів (88 протоколів). 170 протоколів очікують на розгляд.





З 88 протоколів 56 повернули, у тому числі 48 адмінсправ відправили назад для належного оформлення. 32 протоколи розглянули, і лише у 7 випадках наклали адмінстягнення.





Загалом на кінець квітня до українських судів надійшов 6 141 протокол. З цієї кількості розглянули лише 1 859 протоколів.







