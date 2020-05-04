Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна12331
Кременчук83
Хворі:
Україна10409
Кременчук72
Вилікувалось:
Україна1619
Кременчук9
Померло:
Україна303
Кременчук2
Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині з 88 карантинних протоколів: лише для 7 осіб справа завершилася штрафом

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 134

Більшість протоколів завертають для належного оформлення. Лише для одиниць справа завершується фінансовим покаранням

Станом на 28 квітня у Полтавській області до судів надійшло 285 протоколів за статтею 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Відповідно до даних Державної судової адміністрації України, через суди пройшли лише 34% протоколів (88 протоколів). 170 протоколів очікують на розгляд.


З 88 протоколів 56 повернули, у тому числі 48 адмінсправ відправили назад для належного оформлення. 32 протоколи розглянули, і лише у 7 випадках наклали адмінстягнення.


Загалом на кінець квітня до українських судів надійшов 6 141 протокол. З цієї кількості розглянули лише 1 859 протоколів.


«Карантинні» протоколи, що відправили на доопрацювання - чи може справа завершитися штрафом?


0
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин админпротокол

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬЕ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх