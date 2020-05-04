На Полтавщині ремонтують автодорогу Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин

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Після завершення робіт нанесуть дорожню розмітку та встановлять нові дорожні знаки

У Пирятинському районі ремонтують регіональну автодорогу Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин*. Роботи виконуються на замовлення Служби автомобільних доріг у Полтавській області, про що повідомила її пресслужба.





Наразі підрядна організація працює в Пирятинському районі, бо саме там дорога найбільше уражена деформаціями, ямковістю та колійністю. На окремих ділянках вже провели холодне фрезерування пошкоджених шарів дорожнього покриття, уклали вирівнюючий та верхній шар покриття асфальтобетонної суміші. Триває влаштування узбіч.





Поступово підрядна організація рухається в сторону Пирятину. Після завершення робіт на всіх ділянках нанесуть дорожню розмітку та встановлять нові дорожні знаки.





Протягом березня в цьому році була відновлена ділянка цієї дороги протяжністю 3 км в Лохвицькому районі.





*Автодорога державного значення Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин з’єднує Полтавську та Сумську області. Щодоби нею курсує близько 5 тисяч транспортних засобів, значна частина з них – вантажівки. У зв’язку з критичним станом окремих ділянок автошляху керівництво Служби автомобільних доріг ухвалило рішення провести поточний середній ремонт.