Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 04.05.2020 11:00
Підтверджені:
Україна12331
Кременчук83
Хворі:
Україна10409
Кременчук72
Вилікувалось:
Україна1619
Кременчук9
Померло:
Україна303
Кременчук2
Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині ремонтують автодорогу Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 144

 

Після завершення робіт нанесуть дорожню розмітку та встановлять нові дорожні знаки

У Пирятинському районі ремонтують регіональну автодорогу Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин*. Роботи виконуються на замовлення Служби автомобільних доріг у Полтавській області, про що повідомила її пресслужба.


Наразі підрядна організація працює в Пирятинському районі, бо саме там дорога найбільше уражена деформаціями, ямковістю та колійністю. На окремих ділянках вже провели холодне фрезерування пошкоджених шарів дорожнього покриття, уклали вирівнюючий та верхній шар покриття асфальтобетонної суміші. Триває влаштування узбіч.


Поступово підрядна організація рухається в сторону Пирятину. Після завершення робіт на всіх ділянках нанесуть дорожню розмітку та встановлять нові дорожні знаки.


Протягом березня в цьому році була відновлена ділянка цієї дороги протяжністю 3 км в Лохвицькому районі.


*Автодорога державного значення Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин з’єднує Полтавську та Сумську області. Щодоби нею курсує близько 5 тисяч транспортних засобів, значна частина з них – вантажівки. У зв’язку з критичним станом окремих ділянок автошляху керівництво Служби автомобільних доріг ухвалило рішення провести поточний середній ремонт.
1
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: adm-pl.gov.ua
Теги: ремонт дорог Полтавщина

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх