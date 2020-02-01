На выборах в Кременчуге богатенький Буратино сможет купить себе горсовет

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 687 Комментариев: 4

Партиям за участие в выборах в Кременчугский горсовет придется заплатить по 302 тысячи гривен. Если у вас нет денег, вас смогут купить – вместе со всеми вашими последующими депутатскими решениями.



Выборы в Кременчугский горсовет в 2020 году пройдут по новому Избирательному Кодексу, подписанному президентом Зеленским. Кременчуг попал в список городов, для которых правила существенно изменились. Это 30 городов, в которых проживает более 90 тысяч избирателей. В таких городах на выборах уже не будет работать мажоритарная система, кандидаты смогут баллотироваться в Кременчугский горсовет только по партийным спискам.



Традиционно, за участие в выборах каждая партия вносит денежный залог. В связи с принятием нового Избирательного кодекса, размер этого залога на местных выборах вырос в среднем в 40 раз.



Конкретно для Кременчуга – в 36 раз. «Рух «Чесно» подсчитал, что каждая партия за участие в выборах в Кременчугский горсовет должна будет внести денежный залог в сумме 302 тысячи гривен.





Эта сумма в 36 раз больше той, которую партии вносили за регистрацию списка на местных выборах в Кременчуге в 2015 году. Тогда размер залога составлял 8 303 гривны.







Данные ЦИК



Вернут деньги только тем партиям, чья местная парторганизация выиграет выборы, пройдет в горсовет и примет участие в распределении мандатов. Деньги проигравших поступят в городской бюджет.



Если партия решит ещё и выдвинуть кандидата в мэры Кременчуга, ей снова придется заплатить 302 тыс. грн. Таким образом за участие в городских выборах в Кременчуге она внесет 604 тысячи залога.



В принципе, для крупных партий сумма вполне реалистична. Но не факт, что местные выборы будет финансировать центральный офис партии, чаще всего эту почетную обязанность центр сгружает на местную парторганизацию. А вот найдутся ли деньги – и готовность их тратить – у членов местных парторганизаций?



Разработчики Избирательного кодекса утверждают, что в 40 раз увеличили размер залога для борьбы с фейковыми партиями. В то же время очевидно, что такой значительный залог может стать препятствием для участия в выборах местных парторганизаций, не имеющих в своих рядах солидных доноров.



Вот как оценивает ситуацию депутат Кременчугского горсовета Анна Павленко (фракция «Самопоміч»):









– Одразу можу сказати, що для нашої міської парторганізації «Самопомочі» 302 тисячі гривень – абсолютно нереальна та непід’ємна сума! В нашій організації олігархів немає, такі гроші брати ніде. Навіть не знаю, чи братимемо ми участь у виборах. Я взагалі вважаю, що усе це зробили для того, щоб країною та нашим містом керували лише багатії! Вони отримають можливість купити усіх! У Кременчуці вже давно існує керівна партія, вона керує містом і керуватиме надалі, бо туди вливають кошти. Це господарі нашого міста, я маю на увазі народного депутата Юрія Анатолійовича Шаповалова, вони й володіють нашим містом. Якщо після Майдану ще була реальна можливість потрапити до влади пересічній людині, людині з народу, громадському активісту, то наразі це абсолютно нереально! У нас у міськраді було декілька депутатів, які відстоювали інтереси міста і не купувалися на договірняки, та боюся, що у наступній кременчуцькій міськраді таких взагалі не буде!





Депутат Александр Роженко – глава фракции «Рідне місто» в Кременчугском горсовете – оценил ситуацию так:









– Якщо ми братимемо участь у виборах, вирішуватимемо питання по мірі їхнього надходження, зокрема і щодо внеску у 302 тисячі. Щодо суми внеску, я вважаю, на місцевих виборах не варто було б такими внесками обмежувати громадянам можливість брати участь у виборчому процесі. Бо може статися так, що певна частина партій не знайде коштів, щоб сплатити цей внесок та узяти участь у перегонах.





В Кременчугском горсовете сегодня представлены восемь партий: ОПЗЖ; БППС, «Батьківщина», УКРОП; РПЛ; «Самопоміч»; «Поруч»; «Рідне місто». Лишь две из них – региональные. Это партия Малецкого-Шаповалова «Поруч» и партия «Рідне місто», плотно связанная с Владимиром Матицыным, а теперь и с Владимиром Приходько. Остальные фракции представляют крупные всеукраинские партии.



В каждой из фракций есть состоятельные депутаты-бизнесмены, которые вполне смогут скинуться и без особого напряжения собрать необходимые 302 тысячи гривен на денежный залог. Вполне очевидно, что избирательный список местных парторганизаций будет составлен с учетом размера персонального денежного взноса – внес 100-150 тысяч, твой номер первый, внес 10 тысяч – пеняй сам на себя.

У борцов за справедливость, как правило, серьезных денег на взнос нет, так что вряд ли им светят проходные места в партийных списках.



Кременчугскому избирателю предстоит решить, с какой целью будущие кандидаты заплатят по 100 тысяч за призовые места в списке? Неужели для того, чтобы, как любят говорить кременчугские бабушки, «сделать что-то хорошее для людей»?







Версия про Буратину



«ТелеграфЪ» предлагает версию, основанную на наблюдении за работой Кременчугского горсовета в течении четырех лет.

Команда Шаповалова-Малецкого, получившая название «фиолетовой команды», пришла к власти в 2015 году. Они завели в горсовет три своих фракции, ставшие провластным большинством – «Поруч» (7), БППС (6), «Батьківщина» (4). 17 голосов – это немало, но недостаточно для того, чтобы со 100% гарантией всегда продавливать нужные «фиолетовым» решения.

Мы наблюдали, как непросто было мэру Малецкому продавливать нужные решения на сессиях в 2015-м, и даже в 2016-м. Бунтовал УКРОП, пока его возглавляла Пиддубная, бунтовала «Самопоміч» (депутаты Павленко и Гордеева). Критиковал расточительство команды власти депутат Иванян. Набивали себе цену и успешно конвертировали свою «золотую акцию» бизнес-фракции ОПЗЖ и «Рідне місто». Часто не поддерживали власть и радикалы.



А потом все утряслось. Пиддубную убрали из УКРОПА, часть радикалов получили приличную работу в бюджетных организациях и даже в департаменте ЖКГ, отдельным фигурантам наглядно показали, насколько сильно их маленький семейный бизнес зависит от городской власти. А с депутатами-бизнесменами договорились. С депутатами-бизнесменами всегда можно договориться – потому что у них есть бизнес-интересы, а власть может или помочь реализовать эти интересы, или помешать их реализации.



Со временем мэру стало намного легче работать и продавливать нужные фиолетовой команде решения. Этот депутатский корпус слаженно голосовал за повышение тарифов и за уничтожение коммунальных стоматполиклиник. Эти депутаты дружно проголосовали за выделение 18 миллионов гривен на пропаганду себе и мэру.



Все вышло так, как нужно было фиолетовой команде. Но на это понадобилось время и нервы. Отсюда версия. Зачем вообще в горсовете протестные фракции или фракции с пресловутой «золотой акцией»? Намного рациональней купить горсовет целиком. И получить дисциплинированное монобольшинство, с которым уже на этапе выборов всё «порешали».



Вот, например, нардеп Шаповалов вполне может купить такое большинство. Он в октябре купил себе кроссовер BMW Х7 за 3 млн. 256 тыс. 972 грн. Этих денег вполне хватит на залог для 10 партий. А 10 партий в кременчугском горсовете и не нужны даже, 3-4 самых «жирных» хватит с головой, так что можно деньги сэкономить.



В принципе, в Кременчуге немало фигурантов, способных внести залоги за партии и купить себе горсовет. Но дело не только в том, чтобы купить – нужно быть уверенным, что купленные тобой партии пройдут в горсовет, и ты получишь и горсовет, и залоговые деньги (победителям их возвращают). А для этого надо иметь структуру, которая гарантированно проведет твоих кандидатов в горсовет. Пока без сбоев на выборах работает лишь «фиолетовая сетка». Как-то так.